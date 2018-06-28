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Дизайнер показал, как бы выглядели смартфоны на Windows 95 Mobile
Владелец YouTube-канала под названием 4096
Дизайнер нарисовал на видео Windows 95 с плиточным интерфейсом, почтовым клиентом, старой версией Media Player и одним из первых вариантов Internet Explorer.
Взамен Siri или Cortana он предложил пользоваться помощью ассистента «Скрепка», который Microsoft использовала в интерфейсе поиска и Microsoft Office 97 в конце прошлого века. А меню «Пуск» в старом стиле соседствует с современным магазином приложений, которого в Windows 95 никогда не было.
Оригинальная Windows 95
Смотрите, сколько стоят популярные современные смартфоны:
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Оригинальная Windows 95 была представлена 24 августа 1995 года.
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