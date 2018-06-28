Дизайнер показал, как бы выглядели смартфоны на Windows 95 Mobile

Владелец YouTube-канала под названием 4096 опубликовал видео, в котором попытался представить, как бы выглядел современный смартфон с операционной системой Windows 95. Об этом сообщает ferra.ru.

Дизайнер нарисовал на видео Windows 95 с плиточным интерфейсом, почтовым клиентом, старой версией Media Player и одним из первых вариантов Internet Explorer.

Взамен Siri или Cortana он предложил пользоваться помощью ассистента «Скрепка», который Microsoft использовала в интерфейсе поиска и Microsoft Office 97 в конце прошлого века. А меню «Пуск» в старом стиле соседствует с современным магазином приложений, которого в Windows 95 никогда не было.

Оригинальная Windows 95 была представлена 24 августа 1995 года. Позже система поддерживала исполнение 16- и 32-разрядного кода. Новшества интерфейса Windows 95 активно использовались во всех следующих версиях Windows. В ней появились такие элементы графического интерфейса, как рабочий стол со значками, панель задач и знаменитое меню «Пуск». Поддержка Windows 95 прекращена 31 декабря 2001 года.

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