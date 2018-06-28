Связь - как в вертолете. Обновленный Honda Pilot получит интересные опции

Североамериканское подразделение Honda обнародовало два изображения обновленного восьмиместного SUV Pilot, поделившись первыми подробностями о комплексе доработок. Плановый рестайлинг третьего поколения Pilot , дебютировавшего в 2015 году, в основном затронул оформление передка, который стал еще агрессивнее благодаря новому бамперу, измененной решетке радиатора и головной оптике.





В интерьере Pilot обещана новая мультимедиа-система с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto и рукояткой регулировки громкости вместо сенсорных клавиш у прежней версии. Фирменный комплекс средств превентивной безопасности Honda Sensing теперь предусмотрен в базовой комплектации кроссовера — это функция автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и ассистенты удержания автомобиля в полосе и распознавания дорожных знаков. Среди опций заявлена система CabinTalk, позволяющая водителю переговариваться с седоками по громкой связи или через микрофоны и наушники.

Информации о силовом агрегате пока нет — сообщается, что Pilot будет доступен с улучшенным 9-ступенчатым «автоматом», а 3,5-литровый V6, скорей всего, изменений не получит.





Больше подробностей об обновленном Pilot узнаем без малого через пару недель, когда состоится рыночный дебют — к американским дилерам кроссоверы 2019 модельного года начнут поступать 16 июля.