​Видео пожара после взрыва на АЗС в Чечне сняли очевидцы

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



На одной из АЗС в Чечне взорвалась топливная цистерна, после чего разгорелся пожар. Момент попал на видео.

Кадры пожара запечатлели очевидцы. Инцидент произошёл на окраине станицы Шелковская. На заправке – четыре подземных резервуара с топливом (их общий объём – 200 кубометров). После взрыва топливо загорелось.

Пламя перекинулось также на находящееся рядом здание автосервиса и полностью его уничтожило.

В результате пожара пострадали пятеро (в их числе работники сервиса и два подростка, которые, вероятно, помогали заправлять машины на АЗС). Пострадавшие доставлены в больницу. Двое находятся тяжёлом состоянии, у троих – травмы средней степени тяжести.

Причины взрыва пока не названы, их выясняют.