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Видео пожара после взрыва на АЗС в Чечне сняли очевидцы
На одной из АЗС в Чечне взорвалась топливная цистерна, после чего разгорелся пожар. Момент попал на видео.
Кадры пожара запечатлели очевидцы. Инцидент произошёл на окраине станицы Шелковская. На заправке – четыре подземных резервуара с топливом (их общий объём – 200 кубометров). После взрыва топливо загорелось.
Пламя перекинулось также на находящееся рядом здание автосервиса и полностью его уничтожило.
В результате пожара пострадали пятеро (в их числе работники сервиса и два подростка, которые, вероятно, помогали заправлять машины на АЗС). Пострадавшие доставлены в больницу. Двое находятся тяжёлом состоянии, у троих – травмы средней степени тяжести.
Причины взрыва пока не названы, их выясняют.
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Инцидент произошёл на окраине станицы Шелковская.
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