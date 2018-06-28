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Международный турнир по компакт-спортингу прошёл в Минске

29.06.2018 10:19 — Разное | ОНТ  
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В Минске подвели итоги международного турнира по компакт-спортингу среди госорганов системы обеспечения национальной безопасности на призы Президента Беларуси. Представители силовых ведомств Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратов разыграли медали в личном и командном зачётах.

Вадим Синявский, начальник УВД Гродненского облисполкома: «Уровень соревнований повышается с каждым годом, это радует. Соревноваться с теми, кто добился высоких результатов, всегда приятно. Приятнее выигрывать у сильнейших, чем играть с отстающими».

Среди гостей – наблюдатели из Казахстана, Китая и других стран. Одна из самых зрелищных дисциплин – стендовая стрельба, в которой участвовали 13 команд. Кстати, этот вид спорта включён в программу Европейских игр в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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​В Минске подвели итоги международного турнира по компакт-спортингу среди госорганов системы обеспечения национальной безопасности на призы Президента...
 
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