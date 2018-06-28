Международный турнир по компакт-спортингу прошёл в Минске

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В Минске подвели итоги международного турнира по компакт-спортингу среди госорганов системы обеспечения национальной безопасности на призы Президента Беларуси. Представители силовых ведомств Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратов разыграли медали в личном и командном зачётах.

Вадим Синявский, начальник УВД Гродненского облисполкома: «Уровень соревнований повышается с каждым годом, это радует. Соревноваться с теми, кто добился высоких результатов, всегда приятно. Приятнее выигрывать у сильнейших, чем играть с отстающими».

Среди гостей – наблюдатели из Казахстана, Китая и других стран. Одна из самых зрелищных дисциплин – стендовая стрельба, в которой участвовали 13 команд. Кстати, этот вид спорта включён в программу Европейских игр в Минске.