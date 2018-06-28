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В Иркутске с горящего теплохода эвакуировали 78 пассажиров
Теплоход «Баргузин», на борту которого находились 78 пассажиров, загорелся недалеко от пристани «Ракета» озера Байкал.
Возгорание в моторном отсеке произошло, когда «Баргузин» отчалил от берега. Экипаж оперативно вернул теплоход обратно, эвакуировал пассажиров и багаж. Пожар тушили с берега и с судна «Сретенск», на котором установлено пожарное оборудование. Никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
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Теплоход «Баргузин», на борту которого находились 78 пассажиров, загорелся недалеко от пристани «Ракета» озера Байкал.
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