Летний отдых на радость детям





20 июня рейдовая группа представителей всех заинтересованных районных служб посетила пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и оценила, какую обстановку смогли создать там воспитатели и соблюдаются ли все необходимые условия для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей.

Примечательно, что в ходе оздоровительной кампании заинтересованные службы стопроцентно посетили лагеря и дали оценку той работе, которая проводится в учреждениях.





На базе Хоромского УПК ясли-сад СШ действовал спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга». В коридоре – красочный стенд с информацией о работе лагеря. Здесь оздоравливаются 26 учащихся.

Начальник лагеря Данна Михайловна Васильева рассказала участникам рейда, что ребята поехали на очередную экскурсию. В период летних каникул это уже восьмая. Педагоги и ребята благодарны индивидуальному предпринимателю Александру Николаевичу Дранцу, который оказывает шефскую помощь учреждению уже не первый год, за возможность посещения Центра деревянной скульптуры д.Теребличи, конефермы аг. Ремель, краеведческого музея г. Давид-Городка, отделения милиции, электромеханического завода, усадебно-паркового ансамбля Олешей в д. Ново-Бережное.













Особое внимание во время проведения мероприятий уделялось акции «Забота» и Году малой родины. Немаловажную роль сыграли спортивные соревнования и подвижные игры.

В Хорской СШ летним оздоровлением на базе учреждения охватили 35 человек. Акцент сделали на здоровый образ жизни воспитанников. Ежедневно здесь проводились минутки здоровья, безопасности в рамках программы «Забота». Много конкурсов, соревнований, операций и занимательных игр вызывали у детей желание посещать лагерь «Колокольчик». Все они дружно говорят о том, что в школе летом им очень интересно и весело. Педагоги позаботились о том, чтобы сделать условия пребывания детей в лагере максимально комфортными. Вся работа велась по тематическим дням. Нравилось ребятам заниматься в кабинете кружковой работы. Большинство мероприятий проводилось на свежем воздухе.

В СШ № 2 г. Давид-Городка лагерь «Солнышко» посещали 75 учащихся. В их число вошли два ребенка-инвалида и восемь несовершеннолетних, которые находятся в социально-опасном положении. Один отряд отправился на экскурсию в кинотеатр, остальные ребята были вовлечены в интеллектуально-познавательную деятельность. Директор лагеря Юлия Васильевна Козуля пояснила, что приоритетным в лагере является гражданско-патриотическое и экологическое воспитание, воспитание здорового образа жизни.

На момент посещения лагеря в учреждение также прибыли и располагались ребята передвижного палаточного лагеря «Робинзоны». Директор школы Сергей Антонович Трухоновец встретил гостей и познакомил с условиями пребывания в учреждении.

Летний лагерь «Парус» Ольшанской СШ № 2 произвел на участников рейдовой группы самые приятные впечатления. Красочно оформлен информационный стенд, где подробно освещалась работа по оздоровлению учащихся. Отдельный стенд посвящен выставке фотоматериалов и рисунков детей под общим названием «Моя малая родина – моя гордость». Начальник лагеря Галина Степановна Стадник пояснила, что посещают лагерь 130 человек, которые объединены в пять отрядов. Все мероприятия проходят согласно режиму дня. Многие из них приурочены к Году малой родины, акциям «Каникулы на пользу», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”, “Забота”. Спланирована работа шести кружков.

У воспитанников пришкольного лагеря Ольшанской СШ № 1 во время посещения был дневной сон, а некоторые учащиеся уехали на экскурсию. Всего здесь оздоравливаются 150 ребят, которым не приходится скучать в стенах школы, ибо они включены в разные виды деятельности в зависимости от интересов и склонностей.

В Семигостичской СШ по материалам и рисункам детей видно, что работа в лагере “Лучик” проводится на высоком уровне.

45 ребят задействованы педагогами и ежедневно путешествуют по разным «станциям».

В целом оздоровление детей на базе учреждений образования района организовано хорошо. Дети получают сбалансированное разнообразное горячее питание. В рацион ежедневно включены овощи и фрукты. Меню составляется так, чтобы дети могли попробовать новые блюда. Многим пришлись по вкусу рыбные супчики, студенческая пицца, рыба с овощами и др. Сама атмосфера в школьных столовых Семигостичской, Давид-Городокской № 2, Хорской СШ очень уютная, на столах – живые цветы.

Некоторые нарекания у рейдовой группы вызвала организация гигиенических процедур перед сном, санитарно-гигиеническое состояние отдельных помещений, составление меню с учетом возрастных категорий, соблюдение питьевого режима.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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