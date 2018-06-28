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Летний отдых на радость детям

29.06.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Летний отдых на радость детям

20 июня рейдовая группа представителей всех заинтересованных районных служб посетила пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и оценила, какую обстановку смогли создать там воспитатели и соблюдаются ли все необходимые условия для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей.

Примечательно, что в ходе оздоровительной кампании заинтересованные службы стопроцентно посетили лагеря и дали оценку той работе, которая проводится в учреждениях.

Летний отдых на радость детям

На базе Хоромского УПК  ясли-сад СШ действовал спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга».  В коридоре – красочный стенд с информацией о работе лагеря.  Здесь оздоравливаются 26 учащихся.

 Начальник лагеря Данна Михайловна Васильева рассказала участникам рейда, что ребята поехали на очередную экскурсию. В период летних каникул это уже восьмая. Педагоги и ребята благодарны индивидуальному предпринимателю Александру Николаевичу Дранцу, который оказывает шефскую помощь учреждению уже не первый год, за возможность посещения    Центра деревянной скульптуры  д.Теребличи, конефермы аг. Ремель, краеведческого музея г. Давид-Городка, отделения милиции, электромеханического завода, усадебно-паркового ансамбля Олешей в д. Ново-Бережное.

Летний отдых на радость детям

В СШ № 2 г. Давид-городок

Летний отдых на радость детям

Подвижные игры в лагере Хорской СШ

Летний отдых на радость детям

Отдых в березовой роще

Особое внимание во время проведения мероприятий уделялось акции «Забота» и Году малой родины. Немаловажную роль сыграли спортивные соревнования и подвижные игры. 

В Хорской СШ летним оздоровлением на базе учреждения охватили 35 человек.  Акцент сделали на здоровый образ жизни воспитанников. Ежедневно здесь проводились минутки здоровья, безопасности в рамках программы «Забота». Много конкурсов, соревнований, операций и занимательных игр вызывали у детей желание посещать лагерь «Колокольчик». Все они дружно говорят о том, что в школе летом им очень интересно и весело.  Педагоги позаботились о том, чтобы сделать условия пребывания детей в лагере максимально комфортными. Вся работа велась по тематическим дням.  Нравилось ребятам заниматься в кабинете кружковой работы.  Большинство мероприятий проводилось на свежем воздухе.

В СШ № 2 г. Давид-Городка лагерь «Солнышко» посещали 75 учащихся. В их число вошли два ребенка-инвалида и восемь несовершеннолетних, которые находятся в социально-опасном положении.  Один отряд отправился на экскурсию в кинотеатр, остальные ребята были вовлечены в интеллектуально-познавательную деятельность. Директор лагеря Юлия Васильевна Козуля пояснила, что   приоритетным в лагере является       гражданско-патриотическое и экологическое воспитание, воспитание здорового образа жизни.

На момент посещения лагеря в учреждение также прибыли и располагались ребята передвижного палаточного лагеря «Робинзоны». Директор школы Сергей Антонович Трухоновец встретил гостей и познакомил с условиями пребывания в учреждении.

Летний лагерь «Парус» Ольшанской СШ № 2 произвел на участников рейдовой группы самые приятные впечатления. Красочно оформлен информационный стенд, где подробно освещалась работа по оздоровлению учащихся. Отдельный стенд посвящен выставке фотоматериалов и рисунков детей под общим названием «Моя малая родина – моя гордость». Начальник лагеря Галина Степановна Стадник пояснила, что посещают лагерь 130 человек, которые объединены в пять отрядов. Все мероприятия проходят согласно режиму дня. Многие из них приурочены к Году малой родины, акциям «Каникулы на пользу», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”, “Забота”. Спланирована работа шести кружков.

У воспитанников пришкольного лагеря Ольшанской СШ № 1 во время посещения был  дневной сон, а некоторые учащиеся уехали на экскурсию. Всего здесь оздоравливаются 150 ребят, которым не приходится скучать в стенах школы, ибо они включены в разные виды деятельности в зависимости от интересов и склонностей.

В Семигостичской СШ по   материалам и рисункам детей видно, что работа в лагере “Лучик” проводится на высоком уровне.

45 ребят задействованы педагогами и ежедневно путешествуют по разным «станциям».

В целом оздоровление детей на базе учреждений образования района организовано хорошо. Дети получают сбалансированное разнообразное горячее питание. В рацион  ежедневно включены овощи и фрукты. Меню составляется так, чтобы дети могли попробовать новые блюда. Многим пришлись по вкусу рыбные супчики, студенческая пицца,   рыба с овощами и др.  Сама атмосфера в школьных столовых Семигостичской, Давид-Городокской № 2, Хорской СШ очень уютная, на столах – живые цветы.

Некоторые нарекания у рейдовой группы вызвала организация гигиенических процедур перед сном, санитарно-гигиеническое состояние отдельных помещений, составление меню с учетом возрастных категорий, соблюдение питьевого режима.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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20 июня рейдовая группа представителей всех заинтересованных районных служб посетила пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и оценила, какую...
 
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