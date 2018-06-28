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Лучшие по организации здорового питания учащихся

29.06.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Лучшие по организации здорового питания учащихся
В апреле–мае   отделом по образованию совместно со Столинским райпо проводился районный смотр-конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в учреждениях общего среднего образования.

Районный смотр-конкурс проходил   в два тура: первый (отборочный) – с апреля по восьмое мая в учреждениях образования, второй (заключительный) – с восьмого по 18 мая на региональном уровне. Конкурсанты соревновались в номинации  «Лучшее учреждение образования по организации здорового питания учащихся». В мероприятии приняли участие 13 учреждений общего среднего образования района.

В районный организационный комитет смотра-конкурса были представлены материалы, характеризующие основные аспекты деятельности школы по организации питания в 2017/2018 учебном году согласно критериям оценивания; фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие достижения в организации питания детей; результаты анкетирования родителей и обучающихся; заключение Столинского райЦГЭ  о санитарном состоянии объекта и о результатах лабораторного контроля за качеством и безопасностью изделий, блюд; результаты лабораторных исследований за отчётный период.

Лучшие по организации здорового питания учащихся
По результатам первого тура представители оргкомитета оценили эффективность работы в пяти школьных столовых   в ходе выездов в учреждения образования. 

Очень интересной и содержательной оказалась презентация «Здоровое  питание – здоровые дети!», которую подготовила   ответственный за организацию питания в средней школе № 2 г. Давид-Городка Светлана Николаевна Цубер. Старшим поваром в учреждении является Ирина Павловна Стахейко (повар четвертого разряда). Работают также повара третьего  разряда – Людмила Павловна Ядловская и Ольга Ивановна Масло. Особое внимание здесь уделяется организации совместной работы общественной комиссии и совета по организации питания в учреждении образования. Немаловажное значение имеют беседы о здоровом питании и культуре питания, которые проводят с учащимися классные руководители.

В средней школе № 2 г. Давид-Городка провели анкетирование родителей и учащихся по данному вопросу. Были опрошены    27  учащихся   четвертых классов. На  вопрос: «Завтракаете ли вы?» – положительно ответили   24 учащихся,  или 89 процентов опрошенных, отрицательно — трое учащихся, или 11 процентов опрошенных. На вопрос: «Едите ли на завтрак кашу? Если да, то какую?» 11  учащихся ответили «Да», или  47 процентов, «Нет»  —  16  учащихся, или  53 процента опрошенных. Гречневую кашу назвал один ученик, овсяную – четыре, рисовую – два, манную – два, просто молочную кашу — два.Лучшие по организации здорового питания учащихся

В Стружской средней школе  на вопросы о том, завтракают ли дети в школе, знакомят ли их в учреждении с правилами поведения во время питания, положительно ответило большинство учащихся. Их также удовлетворяет работа персонала столовой и график питания.  А вот на вопрос:  «Нравится ли Вам меню в школьной столовой?» мнения разделились надвое. Половина ответила на вопрос положительно и ровно столько же – «иногда». При опросе родителей максимальное количество высказалось положительно о системе организации питания учащихся, санитарном состоянии столовой, качестве и ассортименте блюд.

В Семигостичской средней школе уверены, что  здоровое питание школьника — залог успеха в  учебном году. В учреждении работает старший повар  четвертого   разряда  Елена Владимировна Гром и кухонный работник  второго  разряда  Ольга Михайловна Вабищевич. Из нетрадиционных форм работы – организация праздничных выездов и торговли.

В школе было проведено анкетирование  «Питание глазами учащихся». В нём были опрошены учащиеся 5-11-х классов – всего 62 ученика. На вопрос:  «Завтракаешь ли ты дома перед уходом в школу?» 53 учащихся (85,4 процента) ответили  положительно, семь  учащихся (9,6 процента) – отрицательно и 15 ребят утверждают, что иногда завтракают.

На  второй вопрос: «Какие блюда, приготовленные в школьной столовой, Вам больше всего нравятся (рис с курицей, пельмени, куриная котлета)?»  37 учащихся (59,6 процента) ответили:  «Да, всё, что предлагают в школьной столовой». На третий вопрос: «Моете ли вы руки перед приёмом пищи?» все опрошенные ответили: «Да», но на самом деле можно наблюдать обратное. Хотя в школе имеются восемь   раковин для мытья рук перед едой, жидкое мыло с дозатором, бумажные полотенца. На вопрос: «Какие блюда тебе нравятся?» звучали следующие ответы: пюре картофельное, куриные котлеты с сыром, картошка с мясом, рис с рыбой, колбаса с макаронами и др. По пятому вопросу: «Нравится ли вам, как готовят в школьной столовой?» половина написала, что бывает по-разному, а вторая половина высказалась положительно. На последний вопрос:   «Нравится ли вам обслуживание в школьной столовой?»   все ответили:  «Да».

По итогам смотра-конкурса первое место   заняла   Стружская средняя школа, второе место –  средняя школа № 2 г. Давид-Городка, третье место –  Семигостичская средняя школа.

Отмечена также целенаправленная работа  Городнянского УПК ясли-сад средняя школа и Ольшанской средней школы № 2  по содержанию столовых в надлежащем санитарном состоянии, обеспечению постоянного контроля за качеством продукции и её реализацией. 

 Победители награждены ценными призами и дипломами отдела по образованию, а Городнянский УПК ясли-сад средняя школа и Ольшанская средняя школа № 2  – благодарственными письмами.

Такого рода конкурсы будут проводиться и в дальнейшем для анализа состояния организации питания школьников в учреждениях образования района и выявления лучших школ в данном направлении.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ

 
 
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  В апреле–мае   отделом по образованию совместно со Столинским райпо проводился районный смотр-конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в учреждениях
 
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