Лучшие по организации здорового питания учащихся



В апреле–мае отделом по образованию совместно со Столинским райпо проводился районный смотр-конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в учреждениях общего среднего образования.

Районный смотр-конкурс проходил в два тура: первый (отборочный) – с апреля по восьмое мая в учреждениях образования, второй (заключительный) – с восьмого по 18 мая на региональном уровне. Конкурсанты соревновались в номинации «Лучшее учреждение образования по организации здорового питания учащихся». В мероприятии приняли участие 13 учреждений общего среднего образования района.

В районный организационный комитет смотра-конкурса были представлены материалы, характеризующие основные аспекты деятельности школы по организации питания в 2017/2018 учебном году согласно критериям оценивания; фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие достижения в организации питания детей; результаты анкетирования родителей и обучающихся; заключение Столинского райЦГЭ о санитарном состоянии объекта и о результатах лабораторного контроля за качеством и безопасностью изделий, блюд; результаты лабораторных исследований за отчётный период.



По результатам первого тура представители оргкомитета оценили эффективность работы в пяти школьных столовых в ходе выездов в учреждения образования.

Очень интересной и содержательной оказалась презентация «Здоровое питание – здоровые дети!», которую подготовила ответственный за организацию питания в средней школе № 2 г. Давид-Городка Светлана Николаевна Цубер. Старшим поваром в учреждении является Ирина Павловна Стахейко (повар четвертого разряда). Работают также повара третьего разряда – Людмила Павловна Ядловская и Ольга Ивановна Масло. Особое внимание здесь уделяется организации совместной работы общественной комиссии и совета по организации питания в учреждении образования. Немаловажное значение имеют беседы о здоровом питании и культуре питания, которые проводят с учащимися классные руководители.

В средней школе № 2 г. Давид-Городка провели анкетирование родителей и учащихся по данному вопросу. Были опрошены 27 учащихся четвертых классов. На вопрос: «Завтракаете ли вы?» – положительно ответили 24 учащихся, или 89 процентов опрошенных, отрицательно — трое учащихся, или 11 процентов опрошенных. На вопрос: «Едите ли на завтрак кашу? Если да, то какую?» 11 учащихся ответили «Да», или 47 процентов, «Нет» — 16 учащихся, или 53 процента опрошенных. Гречневую кашу назвал один ученик, овсяную – четыре, рисовую – два, манную – два, просто молочную кашу — два.



В Стружской средней школе на вопросы о том, завтракают ли дети в школе, знакомят ли их в учреждении с правилами поведения во время питания, положительно ответило большинство учащихся. Их также удовлетворяет работа персонала столовой и график питания. А вот на вопрос: «Нравится ли Вам меню в школьной столовой?» мнения разделились надвое. Половина ответила на вопрос положительно и ровно столько же – «иногда». При опросе родителей максимальное количество высказалось положительно о системе организации питания учащихся, санитарном состоянии столовой, качестве и ассортименте блюд.

В Семигостичской средней школе уверены, что здоровое питание школьника — залог успеха в учебном году. В учреждении работает старший повар четвертого разряда Елена Владимировна Гром и кухонный работник второго разряда Ольга Михайловна Вабищевич. Из нетрадиционных форм работы – организация праздничных выездов и торговли.

В школе было проведено анкетирование «Питание глазами учащихся». В нём были опрошены учащиеся 5-11-х классов – всего 62 ученика. На вопрос: «Завтракаешь ли ты дома перед уходом в школу?» 53 учащихся (85,4 процента) ответили положительно, семь учащихся (9,6 процента) – отрицательно и 15 ребят утверждают, что иногда завтракают.

На второй вопрос: «Какие блюда, приготовленные в школьной столовой, Вам больше всего нравятся (рис с курицей, пельмени, куриная котлета)?» 37 учащихся (59,6 процента) ответили: «Да, всё, что предлагают в школьной столовой». На третий вопрос: «Моете ли вы руки перед приёмом пищи?» все опрошенные ответили: «Да», но на самом деле можно наблюдать обратное. Хотя в школе имеются восемь раковин для мытья рук перед едой, жидкое мыло с дозатором, бумажные полотенца. На вопрос: «Какие блюда тебе нравятся?» звучали следующие ответы: пюре картофельное, куриные котлеты с сыром, картошка с мясом, рис с рыбой, колбаса с макаронами и др. По пятому вопросу: «Нравится ли вам, как готовят в школьной столовой?» половина написала, что бывает по-разному, а вторая половина высказалась положительно. На последний вопрос: «Нравится ли вам обслуживание в школьной столовой?» все ответили: «Да».

По итогам смотра-конкурса первое место заняла Стружская средняя школа, второе место – средняя школа № 2 г. Давид-Городка, третье место – Семигостичская средняя школа.

Отмечена также целенаправленная работа Городнянского УПК ясли-сад средняя школа и Ольшанской средней школы № 2 по содержанию столовых в надлежащем санитарном состоянии, обеспечению постоянного контроля за качеством продукции и её реализацией.

Победители награждены ценными призами и дипломами отдела по образованию, а Городнянский УПК ясли-сад средняя школа и Ольшанская средняя школа № 2 – благодарственными письмами.

Такого рода конкурсы будут проводиться и в дальнейшем для анализа состояния организации питания школьников в учреждениях образования района и выявления лучших школ в данном направлении.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ