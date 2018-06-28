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ЕС принял решение продлить санкции против России

29.06.2018 10:03 — Разное | Ежедневник  
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ЕС принял решение продлить санкции против России

фото: ria.ru

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о продлении санкций против России еще на полгода. Об этом сообщил источник в структурах ЕС.

Такое решение стороны приняли после короткой дискуссии о России, Украине и Минских соглашениях, пишет ria.ru.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские меры, а Москва — ответные ограничения.

 
 
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о продлении санкций против России еще на полгода. Об этом сообщил источник в структурах ЕС.
 
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