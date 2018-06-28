В Бресте пьяный на Mazda влетел в столб. Мужчина в реанимации

В Бресте легковушка врезалась в столб, водитель получил серьезные травмы. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 28 июня, около 20.10, на улице Красногвардейской. По предварительной информации, 44-летний водитель Mazda ехал со стороны улицы Лейтенанта Рябцева к остановке общественного транспорта «ППВ». Напротив дома № 120 по улице Красногвардейской он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.





В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Выяснилось, что мужчина был пьян.