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В Бресте пьяный на Mazda влетел в столб. Мужчина в реанимации

29.06.2018 10:12 — Разное | Tut.by  
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В Бресте легковушка врезалась в столб, водитель получил серьезные травмы. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 28 июня, около 20.10, на улице Красногвардейской. По предварительной информации, 44-летний водитель Mazda ехал со стороны улицы Лейтенанта Рябцева к остановке общественного транспорта «ППВ». Напротив дома № 120 по улице Красногвардейской он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.


В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Выяснилось, что мужчина был пьян.

 
Теги: Брест
 
 
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Авария произошла 28 июня, около 20.10, на улице Красногвардейской.
 
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