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Волейболистки "Минчанки" выступят в основном раунде Лиги чемпионов

29.06.2018 10:09 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» выступят в основном раунде Лиги чемпионов. Такое решение принято Европейской конфедерацией волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: cev.eu

Чемпионки Беларуси будут принимать своих соперниц в самом престижном еврокубковом турнире в спорткомоплексе «Уручье». Матчи начнутся с 20 ноября.

Белорусская волейбольная команда впервые сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Минчанка» в наступающем сезоне, кроме Лиги чемпионов, сыграет в российской суперлиге и Кубке России.

Для таких серьезных испытаний тренерский штаб во главе с Виктором Гончаровым продолжает укреплять состав. Вместо блокирующей Анжелики Борисевич, переехавшей в Италию, клуб пополнила Дарья Володько, пришла в команду и российская пасующая Вера Саликова, остается в «Минчанке» также 18-летняя Анна Гришкевич, которой прочили продолжение карьеры за границей.

В квалификации мужской Лиги чемпионов выступит солигорский «Шахтер». Горняки узнают своих соперников за право сыграть в основном раунде 29 июня, когда состоится жеребьевка предварительного этапа турнира.

 
 
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Волейболистки "Минчанки" выступят в основном раунде Лиги чемпионов. Такое решение принято Европейской конфедерацией волейбола.
 
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