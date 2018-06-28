Неиспользуемое имущество – в оборот

Четвертая сессия Октябрьского районного Совета депутатов 28 созыва, которая состоялась 26 июня, началась с торжественного момента. Председатель районного Совета депутатов Олег Таргонский вручил благодарственные письма ряду руководителей и депутатов за содействие в проведении выездного областного семинара для специалистов райсоветов, который прошел на территории района в прошлом месяце.

По основному вопросу «О работе, проводимой в районе по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно

используемого имущества» выступила заместитель председателя райисполкома по экономике Ирина Намоченко. В своем докладе она отметила, что в целях реализации единой государственной политики в сфере совершенствования порядка управления, распоряжения и учета государственного имущества в районе принят ряд решений, регулирующих имущественные отношения организаций и учреждений собственности Октябрьского района. Сформирован Реестр имущества районной коммунальной собственности, в котором зарегистрировано 41 юридическое лицо и насчитывается 1130 объектов недвижимости, закреплённых за организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. По состоянию на 1 апреля 2018 г. общая площадь зданий и сооружений предприятий районной коммунальной собственности составляет 79,5 тыс. кв.м., в том числе используемая площадь – 98,5 %. В целях сокращения количества неиспользуемого государственного имущества районной собственности и вовлечения его в хозяйственный оборот сформирован и утвержден решением Октябрьского райисполкома на 2018 год календарный график неиспользуемого имущества, подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот по организациям коммунальной собственности Октябрьского района и список неиспользуемых объектов, подлежащих списанию (сносу, демонтажу), консервации и использованию в последующих годах. А также установлен перечень (вновь выявленные объекты) неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества, находящегося в собственности Октябрьского района на 2018 год.

Активно выставляется для продажи на аукционных торгах государственное имущество. Помимо неиспользуемых объектов районной собственности, на территории Октябрьского района имеются неиспользуемые объекты субъектов хозяйствования других форм собственности, в том числе открытых акционерных обществ, в уставных фондах которых доля собственности Октябрьского района составляет более 50 процентов. Все неиспользуемые объекты недвижимости республиканской и областной форм собственности вовлечены, за исключением бывшего здания РОВД в г.п. Октябрьский, по которому в настоящее время ведутся аукционные торги.

В результате работы с неиспользуемым имуществом сельхозорганизаций выявлено 105 неиспользуемых объектов недвижимости, 77 из которых вовлечены в хозяйственный оборот.

Важное значение имеет вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов жилищного фонда. В целях обеспечения сохранности государственной собственности, выявления неиспользуемых объектов недвижимости, содержание их в надлежащем состоянии ежемесячно проводится мониторинг, в результате разрабатываются и утверждаются соответствующие мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием конкретных работ. По мере необходимости не реже одного раза в квартал проводятся заседания районной комиссии по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Данные вопросы обсуждаются на Совете развития предпринимательства при Октябрьском районном исполнительном комитете и Совете содействия привлечению инвестиций.

Одним из эффективных способов вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества является сдача его в аренду и передача в безвозмездное пользование. В настоящее время по имуществу районной собственности заключено 39 договоров аренды имущества районной собственности и 28 договоров безвозмездного пользования. От сдачи имущества в аренду в районный бюджет за 1 квартал 2018 года перечислено арендной платы в сумме 1,4 тыс. рублей, задолженности по состоянию на 1 апреля 2018 г. не имеется.

В целях информирования потенциальных инвесторов об имеющихся на территории района неиспользуемых объектах недвижимости в сети Интернет на официальном сайте, информационных стендах, расположенных на 1 и 3 этажах здания райисполкома размещена и оперативно обновляется вся необходимая для потенциальных покупателей информация об объектах недвижимости, выставляемых на продажу с приложением фотографий, о способах и порядке отчуждения имущества.

С целью оперативного доступа к информации о выставленных на продажу объектах недвижимости всей Гомельской области на сайте райисполкома размещены баннер комитета государственного имущества Гомельского облисполкома, видеоролик Октябрьского района об имеющихся неиспользуемых объектах.

Далее на сессии райсовета были заслушаны отчеты руководителей КЖУП «Октябрьское», ОАО «Ломовичи» и ОАО «Краснослободское»

о работе по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества.

Также на сессии были внесены изменения в районные комплексы мероприятий по реализации некоторых Государственных программ.

Ольга ЯКОВЛЕВА.