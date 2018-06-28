Жители украинского приграничья с 1 июля смогут собирать белорусские грибы и ягоды

С 1 июля для жителей украинского приграничья откроется сезон сбора грибов и ягод в лесах Беларуси – начнет действовать временный упрощённый пропуск.







В Госпогранкомитете сообщили, что будут открыты три места пропуска на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое, Познань.



«Воспользоваться особым порядком пересечения границы могут жители определенных межправительственным соглашением приграничных населенных пунктов Украины, которые следуют пешком или на велосипедах», - отметили в ГПК.

Планируется, что пункты упрощенного пропуска будут действовать с 1 июля по 10 августа (с 6 до 22 часов) и с 1 сентября по 15 ноября (с 8 до 20), но возможны изменения сроков и времени в зависимости от погодных условий.



Граждане Украины для пересечения границы через эти пункты пропуска должны иметь паспорт, справку из сельского исполкома с фотографией, пропуск, выданный органами погранслужбы Беларуси на право нахождения в пограничной полосе и именную квитанцию об оплате за посещение заказника «Ольманские болота».



Несовершеннолетние жители Украины, сопровождаемые законными представителями или другими совершеннолетними лицами при наличии нотариально заверенного ходатайства, должны предъявить свидетельство о рождении и справку из сельского исполкома. При этом несовершеннолетние должны быть вписаны в пропуск на право въезда в погранзону лица, с которым они следуют.