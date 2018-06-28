|
Жители украинского приграничья с 1 июля смогут собирать белорусские грибы и ягоды
29.06.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
С 1 июля для жителей украинского приграничья откроется сезон сбора грибов и ягод в лесах Беларуси – начнет действовать временный упрощённый пропуск.
Планируется, что пункты упрощенного пропуска будут действовать с 1 июля по 10 августа (с 6 до 22 часов) и с 1 сентября по 15 ноября (с 8 до 20), но возможны изменения сроков и времени в зависимости от погодных условий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля для жителей украинского приграничья откроется сезон сбора грибов и ягод в лесах Беларуси – начнет действовать временный упрощённый пропуск. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)