Беларусь и Польша будут строить новые мосты на границе

Вчера в Бресте министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписали межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на белорусско-польской границе.



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После официальной церемонии подписания Анатолий Сивак рассказал о важности документа:

- Соглашение позволит более эффективно эксплуатировать, реконструировать, развивать дорожную инфраструктуру. Это первое соглашение из целого пакета документов. У нас на подходе еще одно соглашение, которое касается строительства новых мостов на границе. Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно устарела.



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Новый мост будет построен в пункте пропуска « Домачево -Словатыче». В прошлом году старый мост ремонтировали, но все же решили построить новое сооружение.

Также планируется построить автомобильный мост в пункте пропуска «Брест- Тересполь ».

Для развития контейнерных перевозок из Азии в Европу стороны намерены возвести и новый железнодорожный мост. Это позволит увеличить его пропускную способность с 14 пар поездов до 40. Впрочем, пока этот вопрос находится в стадии обсуждения.

- Для нас Беларусь является очень важным партнером. Состояние пограничной инфраструктуры должно соответствовать уровню добрососедских отношений. Строительство моста в « Домачево -Славатыче» - это уже решенное дело. Думаю, в течение двух-трех лет мы реализуем этот проект, - отметил Анджей Адамчик.