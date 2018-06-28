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Беларусь и Польша будут строить новые мосты на границе
29.06.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера в Бресте министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписали межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на белорусско-польской границе.
После официальной церемонии подписания Анатолий Сивак рассказал о важности документа:
- Соглашение позволит более эффективно эксплуатировать, реконструировать, развивать дорожную инфраструктуру. Это первое соглашение из целого пакета документов. У нас на подходе еще одно соглашение, которое касается строительства новых мостов на границе. Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно устарела.
Новый мост будет построен в пункте пропуска «
Также планируется построить автомобильный мост в пункте пропуска «Брест-
Для развития контейнерных перевозок из Азии в Европу стороны намерены возвести и новый железнодорожный мост. Это позволит увеличить его пропускную способность с 14 пар поездов до 40. Впрочем, пока этот вопрос находится в стадии обсуждения.
- Для нас Беларусь является очень важным партнером. Состояние пограничной инфраструктуры должно соответствовать уровню добрососедских отношений. Строительство моста в «
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Вчера в Бресте министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписали межправительственное...
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