В районной поликлинике Ляховичей медицинские услуги начали оказывать по «локалке»

Победа в конкурсе в рамках проекта международной технической помощи «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Евросоюзом и реализуется Программой развития ООН, дала возможность Ляховичскому району реализовать местную инициативу. Помощь Евросоюза составила 22 375 евро, всего потрачено около 45 000 евро. Остальную часть денег выделил местный бюджет.



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Интересно, как люди адаптируются к новшеству, ведь весомая часть пациентов — из сельской местности? Об этом sb.by рассказала заведующая поликлиникой Наталья Горбачева:



— Мы только делаем первые шаги. Но могу сказать, что те, кто умеет пользоваться интернетом, довольно быстро приспособились к заказу талона онлайн. Для многих сельчан эта процедура более проблематична. Но они могут обратиться к врачу общей практики в свою амбулаторию, он поможет сделать заказ. Главное — не нужно приезжать к 7 утра за талоном, чтобы попасть в 4 вечера к врачу. Правда, есть определенные требования: сначала необходимо пройти регистратуру, только потом можно напрямую обращаться на talon.by.



Общая сеть позволяет любому специалисту просмотреть медкарту пациента на своем компьютере. Но значит ли это, что привычные бумажные носители станут невостребованными?



— Во-первых, нам необходимо проделать большую работу, чтобы перенести все данные из карточек в компьютер. Во-вторых, я думаю, сохранятся и бумажные варианты. Пока все записи заносятся одновременно и в компьютер, и в обычную медкарту.



Еще одно новшество — появление пластиковых карточек для приобретения лекарств в аптеках «Белфармации». Льготные медикаменты можно купить только в местных, общие — по всей Брестчине. Ляховичская поликлиника получила 6 тысяч карточек, по которым на белорусские лекарства оформлена скидка пять процентов, на импортные — два.



Главный врач Ляховичской райбольницы Георгий Хлебович уточняет:



— О каких-то глобальных заметных изменениях пока сложно говорить, прошло совсем мало времени с момента запуска работы локальной сети. Это будет более актуально, когда мы свяжем в единую систему восемь амбулаторий и одну участковую больницу с функцией амбулатории. Для приобретения необходимой техники занимаемся поиском средств, привлекаем спонсоров. На более далекую перспективу планируем присоединить и все 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Жители деревень имеют по две карточки, а Ляховичский район преимущественно сельский. Соответственно, наша задача — продвигать инновацию на село. Врач общей практики в амбулатории должен быть мастером на все руки. Но, сами понимаете, иногда требуется консультация узкого специалиста, а для этого необходимо ехать в город. В конце концов, кому-то нужно пройти медкомиссию или получить справку. Общая система позволит быстро обмениваться информацией.