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Минспорта предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 15-20 дней

29.06.2018 10:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Минспорта предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 15-20 дней
БЕЛТА

Беларусь развивает медицинский туризм, поэтому срок пребывания целесообразно увеличить до 20 дней, считает министр.

Минспорта предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 15-20 дней Срок "безвиза" через аэропорт "Минск" может быть увеличен до 15 дней

Решение об увеличении срока безвиза принято. Вопрос по срокам. Предложения есть по увеличению количества стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы. "Все предложения представлены компетентным органам одним пакетом. Наша позиция: больше стран - больше дней", - обозначил Сергей Ковальчук точку зрения Минспорта и туризма.

Министр не исключил, что въезжать в Беларусь по безвизу можно будет и через региональные аэропорты.Вопрос продления безвизового режима будет обсуждаться в ближайшее время, сказал Сергей Ковальчук. По его мнению, больше всего вопросов будет по линии силовых структур.

"Вопрос очень тонкий, надо проработать большой объем информации и какой-то механизм отработать. Но при разумном правильном ходе все можно организовать", - убежден министр.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство спорта и туризма предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 15-20 дней. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель ведомства Сергей...
 
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