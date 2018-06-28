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Международный форум ТЕМП-2018 собрал в Беларуси более 200 профсоюзных активистов

29.06.2018 10:38 — Разное | ОНТ  
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Особенности трудовых взаимоотношений и социальное партнёрство. Профсоюзные активисты из 16-ти стран ознакомились с условиями труда на заводах в Ивацевичах, Бобруйске и Рогачёве.

Это часть обширной программы международного профсоюзного форума «ТЕМП-2018». Он собрал более двухсот молодых активистов, которые изучают в эти дни особенности профсоюзного движения в нашей стране. Это не только тренинги и мастер-классы, но и встречи с известными политическими и культурными деятелями Беларуси. И, конечно же, посещение крупнейших предприятий страны.

30 июня, в день закрытия форума, все участники «ТЕМПа» посетят стадион «Динамо». Там они встретятся с белорусскими спортсменами и примут участие в легкоатлетическом забеге.

 
 
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​Особенности трудовых взаимоотношений и социальное партнёрство. Профсоюзные активисты из 16-ти стран ознакомились с условиями труда на заводах в Ивацевичах,...
 
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