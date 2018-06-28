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В преддверии главного праздника – Дня Независимости – трое заслуженных жителей района получили государственные награды

29.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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 За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей орденов, медалей и почетных званий удостоены более 200  представителей различных сфер деятельности: от сельского хозяйства, энергетики и медицины до науки и спорта.

В преддверии главного праздника – Дня Независимости – трое заслуженных жителей района получили государственные награды
Тракторист-машинист КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» Николай Деменков

Во Дворце Независимости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручил орден Почета трактористу-машинисту КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» Николаю Деменкову. А во Дворце Республики из рук Премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова медаль «За трудовые заслуги» получили директор производственного управления «Горкигаз» филиала РУП «Могилевэнерго» Александр Белкин и главный ветеринарный врач РУП «Учхоз БГСХА» Сергей Кукель.

«Наш суверенитет – это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу: сохраняют мир и порядок на родной земле, оставаясь образцом мужества и верности служебному долгу; укрепляя экономическую стабильность, трудятся на производствах, стройках, в научных лабораториях, на фермах и в полях; обеспечивают социальную поддержку населения, работая в сферах здравоохранения, образования, в общественных организациях; формируют имидж страны своими спортивными победами и достижениями, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Вы и есть самая надежная опора нашего государства. Будучи образцовыми специалистами, делаете намного больше, чем рассказывают о вас наградные листы. Являетесь самым красноречивым примером мастерства и личного успеха для всех, кто находится рядом с вами. А значит, меняете жизнь к лучшему. Вы – та ценность нации и тот святой фонд, который останется новым поколениям, которые придут после нас. На вас будут смотреть, на вас будут равняться. Живите долго и вперед к новым победам!»

Подробнее – на страницах газеты «Горецкий вестник».

 
 
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 За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей орденов, медалей и почетных званий удостоены более...
 
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