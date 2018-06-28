|
В числе удостоенных Благодарности Президента заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства БГСХА Николай Барулин
29.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
Благодарность Президента Беларуси за плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие творческих способностей талантливой молодежи, отличные успехи в учебе, высокие показатели в научной и общественной деятельности объявлена 22 работникам сферы высшего образования, студентам и курсантам. Соответствующие распоряжения подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
В числе удостоенных Благодарности Президента заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Николай Барулин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В числе удостоенных Благодарности Президента заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства БГСХА Николай Барулин
Благодарность Президента Беларуси за плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)