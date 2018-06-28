– Успешное проведение уборочной страды важно не только для сельскохозяйственной отрасли, но и для экономики области в целом. Ведь около 30 % валового регионального продукта – это вклад предприятий и организаций АПК, – отметил во вступительном слове председатель облисполкома Владимир Кравцов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Гродненщине уборка зерновых начнется на 2 недели раньше Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур на Гродненщине начнется на две недели раньше прошлогоднего. Провести жатву необходимо в оптимальные сроки и без...