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На Гродненщине уборка зерновых начнется на 2 недели раньше
29.06.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур на Гродненщине начнется на две недели раньше прошлогоднего. Провести жатву необходимо в оптимальные сроки и без потерь. Такая задача поставлена на заседании областного исполнительного комитета, которое прошло на базе СПК имени И.П.Сенько Гродненского района. В нем принял участие министр сельского хозяйства Леонид Заяц.
– Успешное проведение уборочной страды важно не только для сельскохозяйственной отрасли, но и для экономики области в целом. Ведь около 30 % валового регионального продукта – это вклад предприятий и организаций АПК, – отметил во вступительном слове председатель облисполкома Владимир Кравцов.
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Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур на Гродненщине начнется на две недели раньше прошлогоднего. Провести жатву необходимо в оптимальные сроки и без...
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