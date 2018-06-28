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По соседству мы живем

29.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Творческая копилка нашего талантливого земляка, уроженца Будакошелевщины и единственного в стране рабочего поэта Михаила Буткевича пополнилась очередным сборником стихов, выпущенным издательским домом «Гомельская праўда». Называется он «Фронтовая регулировщица».

По соседству мы живем

В новом сборнике стихов самобытный поэт отвел место не только произведениям, в которых воспевает людей от станка и романтику больших производств. Отдельное место заняли стихи о войне, о личных переживаниях, о героях-земляках и ветеранах. Вот как отзывается о творчестве одаренного и талантливого поэта писатель, лауреат Национальной литературной премии Василь Ткачев:
«Недавно получил хороший подарок от поэта Михаила Буткевича – сборник избранных стихотворений «Фронтовая регулировщица». С автографом, конечно же. Ведь мы не только давненько дружим, но и живем по соседству в сельмашевском микрорайоне. Познакомился я с Михаилом Антоновичем, когда пришел на работу в многотиражку комбайностроителей, а он в то время был начальником бюро технического контроля механосборочного цеха, частенько приносил в редакцию свои новые поэтические строки. С пылу с жару, как говорят. А заодно и руководил литературным объединением «Родники», которое с его подачи, конечно же, и было создано при редакции. Приятно было видеть, как умело увлекал он в поэтическое творчество людей различных профессий, сквозной темой которых была любовь и преданность родному предприятию.
Тогда у Михаила Буткевича не было еще своих книг. Хотя в литературных кругах он был человеком достаточно известным, даже принимал участие в республиканском семинаре молодых писателей, и не без гордости вспоминает, что жил в одной комнате с будущими классиками белорусской литературы Владимиром Короткевичем и Рыгором Бородулиным. Там же познакомился с Иваном Шамякиным, Максимом Танком и другими корифеями белорусской литературы. Сегодня на счету Михаила Антоновича девять поэтических сборников: «Новиковская роща», «Улица аистов», «Любовин», «Золотое просо», «Заметки на салфетке», «Снопы», «Фрашки», «О девушках, о звездах, о луне». И вот «Фронтовая регулировщица». Избранное. Хотя понимаю, как непросто было ему выбрать из лучшего лучшее – ведь написано-то много хороших поэтических строк! Но он, похоже, с этим справился. Вот что говорит поэт в автобиографическом стихотворении «Завод…»:
Была признательность
сердечна,
Гудки вторгались в мои сны.
Я шел к тебе, завод,
на встречу
В шестнадцать лет, после
войны.
И страшно было мне,
и тяжело,
Но ощущал я крылья за
плечами:
Завод, завод, мне в жизни
повезло
Делить с тобой и радость,
и печали.
Быть может, кто-то
улыбнется – пусть:
У летунов патриотизм не
в моде.
А я по праву всё-таки горжусь
Тем, что мужал и вырос
на заводе.
Многие поэтические строки посвящены лучшим людям «Гомсельмаша» и нашего областного центра, а также тем, кто ковал Великую Победу в годы войны над фашизмом. Обращается поэт и к истории. И как всегда не обходит стороной юмор.
Надо сказать, что Михаил Буткевич, а родился он в д. Любовин Буда-Кошелевского района, окончил Гомельский машиностроительный техникум (1960) и филологический факультет Гомельского педагогического института (1967). Как говорится, без отрыва от производства. Знания, естественно, пригодились ему в творчестве, поспособствовали развитию литературного таланта.
Читаю «Фронтовую регулировщицу». Хорошая получилась книга. И хотя Михаил Антонович Буткевич отметил свое 85-летие, он не зачехляет писательское перо. Ведь, как сам признается, поэзия – его жизнь. Пусть эта жизнь продолжается еще долго! Заходи, сосед, в гости. Конечно же, с новыми стихами!»
Подготовила
Ольга ЧЕРНЯКОВА.

 
 
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Творческая копилка нашего талантливого земляка, уроженца Будакошелевщины и единственного в стране рабочего поэта Михаила Буткевича пополнилась...
 
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