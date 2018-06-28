Ответственность за уклонение — уголовная

В соответствии со ст.57 Конституции РБ, защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг каждого гражданина государства. Порядок прохождения воинской службы определяется законом.

За неявку в комиссариат на мероприятия призыва (медицинское освидетельствование, медобследование, заседание призывной комиссии, отправку к месту службы) может быть два вида ответственности: административная и уголовная.

Если после вышеуказанного нарушения гражданин в дальнейшем выполнил все мероприятия призыва в установленные сроки, то его могут привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 25.1 Административного Кодекса.

Если гражданин уклоняется без уважительных причин от мероприятий призыва, ответственность наступает в соответствии с ч.1 ст.435 Уголовного Кодекса.

Что предусматривает ч.1 ст.435 УК РБ? ШТРАФ от 30 до 100 базовых величин, или арест до 3 месяцев, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Граждане, имеющие судимость, не подлежат призыву только до момента ее погашения. Таким образом, желание «уклонистов» не проходить службу исполнится только временно. После погашения судимости, через год со дня отбытия наказания, их вызовут в военкомат для медосвидетельствования и направят на службу.

В июне этого года двое жителей района без уважительных причин не прибыли по повесткам на мероприятия призыва. Направлены материалы прокурору для проведения проверки и принятия решения.

Военный комиссариат напоминает: осенью будет проходить очередная призывная компания, и всем гражданам подлежащим очередному призыву, следует задуматься, нужно ли ломать себе жизнь, избегая воинской обязанности. Армия – школа мужества. Каким образом вы хотите стать мужчинами, если уклоняетесь от мужского долга?

Александр ДЮК, начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Червенского и Березинского районов майор