ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ответственность за уклонение — уголовная

29.06.2018 — Разное | Раёны весник  
Размер текста:
A
A
A

В соответствии со ст.57 Конституции РБ, защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг каждого гражданина государства. Порядок прохождения воинской службы определяется законом.

Ответственность за уклонение — уголовнаяЗа неявку в комиссариат на мероприятия призыва (медицинское освидетельствование, медобследование, заседание призывной комиссии, отправку к месту службы) может быть два вида ответственности: административная и уголовная.
Если после вышеуказанного нарушения гражданин в дальнейшем выполнил все мероприятия призыва в установленные сроки, то его могут привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 25.1 Административного Кодекса.
Если гражданин уклоняется без уважительных причин от мероприятий призыва, ответственность наступает в соответствии с ч.1 ст.435 Уголовного Кодекса.
Что предусматривает ч.1 ст.435 УК РБ? ШТРАФ от 30 до 100 базовых величин, или арест до 3 месяцев, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.
Граждане, имеющие судимость, не подлежат призыву только до момента ее погашения. Таким образом, желание «уклонистов» не проходить службу исполнится только временно. После погашения судимости, через год со дня отбытия наказания, их вызовут в военкомат для медосвидетельствования и направят на службу.
В июне этого года двое жителей района без уважительных причин не прибыли по повесткам на мероприятия призыва. Направлены материалы прокурору для проведения проверки и принятия решения.
Военный комиссариат напоминает: осенью будет проходить очередная призывная компания, и всем гражданам подлежащим очередному призыву, следует задуматься, нужно ли ломать себе жизнь, избегая воинской обязанности. Армия – школа мужества. Каким образом вы хотите стать мужчинами, если уклоняетесь от мужского долга?

Александр ДЮК, начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Червенского и Березинского районов майор

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии со ст.57 Конституции РБ, защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг каждого гражданина государства. Порядок прохождения воинской...
 
Новости дня
Новости разные
 
По соседству мы живем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика