Если на работу приняли молодого специалиста

В ряде случаев наниматель более охотно трудоустраивает молодых специалистов: они амбициозны, стремятся проявить себя и открыты для новых идей и решений. В связи с этим работодатель заинтересован оказывать им поддержку, которая выражается в соответствующих гарантиях и компенсациях.

Пунктом 3 статьи 48 Кодекса Республики Беларусь об образовании установлено, что выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, предоставляются гарантии и компенсации, в частности:

– трудоустройство в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией;

– отдых продолжительностью 31 календарный день, а выпускникам, направленным для работы в качестве педагогических работников, – 45 календарных дней;

– компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в соответствии с законодательством о труде;

– денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты которой определяются Правительством Республики Беларусь.

В свидетельстве о направлении на работу молодого специалиста указан срок прибытия к нанимателю уже с учетом предоставляемого отдыха. Соответственно, выпускник может самостоятельно использовать имеющееся у него право на данный вид отдыха и явиться на работу в строго указанную дату. Нанимателю после приема молодого специалиста на работу не надо издавать какие-либо приказы об отдыхе, поскольку время такого отдыха уже фактически использовано.

По инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть сокращена. Таким образом, выпускник вправе не воспользоваться данной гарантией либо сократить продолжительность отдыха (прервать его). При этом предоставление компенсации за неиспользование отдыха выпускнику законодательством не предусмотрено.

Необходимо обратить внимание, что молодым специалистам при трудоустройстве по профессиям, где на работах присутствуют вредные и (или) опасные условия труда или где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, в период отдыха (до трудоустройства) по направлению нанимателя, к которому он распределен, в случаях и порядке, установленных Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Минздрава от 28.04.2010 №47, должен пройти предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.

В отличие от предоставления отдыха выплата денежной помощи является обязанностью нанимателя. Выплата денежной помощи осуществляется нанимателем в месячный срок со дня заключения трудового договора (контракта) с выпускником в полном размере независимо от количества использованных им дней отдыха.

Денежная помощь выплачивается:

— молодым специалистам, а также выпускникам, получившим высшее или среднее специальное образование в дневной форме получения образования за счет средств физических лиц или собственных средств граждан, направленным на работу по их желанию и при наличии мест работы, оставшихся после распределения, – в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре (полугодии);

— молодым рабочим (служащим), получившим профессионально-техническое образование, – из расчета тарифной ставки по присвоенной им квалификации (разряду, классу, категории) или соответствующего оклада.

Направленным для работы в качестве педагогических работников выпускникам учреждением образования выплачивается денежная помощь за 45 календарных дней за счет средств республиканского или местных бюджетов из расчета месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре (полугодии), не позднее выдачи свидетельства о направлении на работу.

В случае, если молодые специалисты и выпускники не получали стипендии в последнем перед выпуском семестре (полугодии), им выплачивается соответствующая денежная помощь из расчета социальной стипендии, установленной на дату выпуска. Справка о размере стипендии выдается учреждением образования при выдаче документа об образовании. Выплата денежной помощи производится на основании изданного нанимателем приказа. Ограничений по выплате денежной помощи выпускникам не предусмотрено. Законодательство также не предусматривает возможность возврата денежной помощи. Следовательно, наниматель не вправе требовать ее возврата даже в случае увольнения молодого специалиста.

Людмила Дядюк, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома