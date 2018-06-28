Милиция попросила аграриев Любанского района уничтожить посевы конопли с помощью трактора

Необычный покос! В Любанском районе милиционерам пришлось обращаться к аграриям, чтобы избавиться от дикорастущей конопли.

Плантацию дурмана в полтора гектара трактор смог скосить за несколько часов. Это одно из самых больших полей, которые милиция обнаружила во время спецоперации «Мак». Теперь участок будет под постоянным надзором правоохранителей. Коноплю вывести весьма непросто, особенно с тех земель, которые должным образом не обрабатываются.