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«Купальская сказка» зовет…
29.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
6 июля в Дрибине на берегу пруда по улице Ряснянская пройдет праздник «Купальская сказка». Вас ждут встречи с мистическими героями, веселые игры, купальские обряды и гадания. Начало в 21.00.
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6 июля в Дрибине на берегу пруда по улице Ряснянская пройдет праздник «Купальская сказка». Вас ждут встречи с мистическими героями, веселые игры, купальские...
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