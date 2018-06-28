Митинг-реквием пройдет на месте бывшего лагеря смерти Тростенец

Открытие второй очереди мемориального комплекса «Тростенец» состоится 29 июня, пройдет также митинг-реквием.

На церемонии открытия будут присутствовать Александр Лукашенко, президенты Австрии и Германии Александр Ван дер Беллен и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Минск для участия в памятных мероприятиях приехали представители государственных и общественных организаций Австрии, Германии, Израиля, Польши и Чехии. Мемориал будет открыт в урочище Благовщина.

Александр Лукашенко встретится с лидерами Австрии и Германии. Запланировано обсуждение вопросов «совместного увековечивания памяти жертв нацизма, тематику двустороннего сотрудничества и перспектив выстраивания многостороннего взаимодействия в регионе».

Тростенец — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941-1944 годах. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти Освенцим, Майданек и Треблинка. По официальным данным, в Тростенце было уничтожено более 200 тыс. человек из разных стран, в том числе Австрии, Германии, Чехословакии.

Памятная капсула на месте создания мемориального комплекса «Тростенец» была заложена в июне 2014 года, первый комплекс мемориала открылся спустя год, 22 июня 2015-го.