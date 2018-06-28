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Старт дан, готовность по графику

29.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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«Готовь сани летом …» — гласит народная мудрость. В данное время это очень актуально, потому что летнее время не только время отпусков и отдыха, а также время подготовки теплового хозяйства предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период. И завершением выполнения комплекса подготовительных работ согласно ранее разработанных планов является комиссионное обследование объектов с участием представителей Энергонадзора составлением актов и регистрацией паспорта готовности в инспекции Энергонадзора.
В этом, как и в предыдущие годы, для планомерного комиссионного обследования
всех субъектов хозяйствования, имеющих на своём балансе системы теплопотребления и теплоисточники, разработаны графики регистрации паспортов готовности теплоисточников и потребителей теплоэнергии, согласно которым с 21 июня начато комиссионное обследование, а с 28 июня — регистрация паспортов готовности.
Хочется сказать, что процесс пошел, и еще раз напомнить, что вся процедура проводится согласно ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», и встречающиеся факты отклонений будут способствовать отказу в регистрации паспортов и не приниматься в оправдание, что в помещении котельной или тепловом пункте хранятся посторонние предметы, материалы до начала отопительного сезона или что все сделано имеются подтверждающие акты, а в системе теплоснабжения отсутствует вода, что недопустимо, и для защиты от внутренней коррозии должны быть постоянно заполнены химически очищенной водой под избыточным давлением не ниже 0,05МПа. Что предоставляется при обследованиях, если тепловое хозяйство поддерживается в течение года в исправном состоянии, а не только от подготовки до подготовки раз в год, то такие объекты принимаются без замечаний и с первого раза как, например, Лоевский район газовых сетей, Гомельское управление магистральных газопроводов, которые заявились для обследования и зарегистрировали паспорта готовности раньше срока, также с положительной стороны нужно отметить УО «Лоевский государственный педагогический колледж», котельные КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» «Центральная» и н.п. Колпень. В связи с тем, что не все непосредственные исполнители подготовки на местах владеют сроками сдачи готовности, несмотря на то, что графики и письма предписания о подготовке рассылались инспекцией всем, представляем для информирования графики еще раз.

В. И. Козловский, государственный инспектор Лоевской Энергоинспекции     

 

 

 

Старт дан, готовность по графику Старт дан, готовность по графику Старт дан, готовность по графику

 
 
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«Готовь сани летом …» — гласит народная мудрость. В данное время это очень актуально, потому что летнее время не только время отпусков и отдыха, а также время...
 
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