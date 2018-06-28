Старт дан, готовность по графику

«Готовь сани летом …» — гласит народная мудрость. В данное время это очень актуально, потому что летнее время не только время отпусков и отдыха, а также время подготовки теплового хозяйства предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период. И завершением выполнения комплекса подготовительных работ согласно ранее разработанных планов является комиссионное обследование объектов с участием представителей Энергонадзора составлением актов и регистрацией паспорта готовности в инспекции Энергонадзора.

В этом, как и в предыдущие годы, для планомерного комиссионного обследования

всех субъектов хозяйствования, имеющих на своём балансе системы теплопотребления и теплоисточники, разработаны графики регистрации паспортов готовности теплоисточников и потребителей теплоэнергии, согласно которым с 21 июня начато комиссионное обследование, а с 28 июня — регистрация паспортов готовности.

Хочется сказать, что процесс пошел, и еще раз напомнить, что вся процедура проводится согласно ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», и встречающиеся факты отклонений будут способствовать отказу в регистрации паспортов и не приниматься в оправдание, что в помещении котельной или тепловом пункте хранятся посторонние предметы, материалы до начала отопительного сезона или что все сделано имеются подтверждающие акты, а в системе теплоснабжения отсутствует вода, что недопустимо, и для защиты от внутренней коррозии должны быть постоянно заполнены химически очищенной водой под избыточным давлением не ниже 0,05МПа. Что предоставляется при обследованиях, если тепловое хозяйство поддерживается в течение года в исправном состоянии, а не только от подготовки до подготовки раз в год, то такие объекты принимаются без замечаний и с первого раза как, например, Лоевский район газовых сетей, Гомельское управление магистральных газопроводов, которые заявились для обследования и зарегистрировали паспорта готовности раньше срока, также с положительной стороны нужно отметить УО «Лоевский государственный педагогический колледж», котельные КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» «Центральная» и н.п. Колпень. В связи с тем, что не все непосредственные исполнители подготовки на местах владеют сроками сдачи готовности, несмотря на то, что графики и письма предписания о подготовке рассылались инспекцией всем, представляем для информирования графики еще раз.

В. И. Козловский, государственный инспектор Лоевской Энергоинспекции