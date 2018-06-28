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Чтобы помнили…

29.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Никто не забыт, ничто не забыто — повторяет наш народ из года в год, вспоминая июньский день, когда был нарушен мирный сон стариков и детей, когда на счастливых лицах вчерашних выпускников появилась тень ненависти к коричневой чуме, сеявшей ужас войны. Со слезами на глазах встречаем мы великие праздники — День Победы и День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Продолжаются поисковые работы, чтобы еще больше узнать о людских потерях в годы Великой Отечественной войны. Исследователи по-разному подходят к этому вопросу, каждый излагая свой взгляд. Идет время, и белые пятна  истории постепенно исчезают. Изучено более сотни районов нашей страны, с целью определения количества жертв нацистского геноцида мирного населения.

Чтобы помнили…

В братской могиле у Вечного огня в городском парке Несвижа в 2011 году с воинскими почестями похоронены останки пяти военнослужащих Красной армии

Чтобы помнили…

Братская могила в д. Микуличи после реставрационно-восстановительных работ, проведенных работниками филиала “Несвижское УМГ” ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” накануне празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Хроники городов того времени — неутихающая боль нашего народа. Ведь только в Минске  и его окрестностях насчитывается  сотни  тысяч погибших. Это Минское гетто и лагерь смерти в Тростенце, концлагерь «Дрозды» и жертвы Холокоста. Сколько же их — погибших белорусов и тех, кто на нашей земле сделал последние шаги?

Добавить в списки имена тех, кто отстоял мирное небо над нами, и даже через десятилетия вернуть их семьям, чтобы знать, где поклониться праху этого человека, какой бы национальности он ни был — такова цель, которую преследуют поисковые отряды военнослужащих в настоящее время, работая в  тесном сотрудничестве с райвоенкоматами.

Не так давно, в 2011 году, во время проведения земляных работ при закладке фундамента на приусадебном участке в Несвиже по улице  Радзивилловской были найдены останки человеческого скелета.  Рядом обнаружили армейскую флягу, солдатский  котелок, пряжку от ремня, медальон. По записке из него была установлена личность погибшего: «красноармеец Глушков Андрей Елизарович 1921 г. рождения, уроженец Республики Башкирия, район Стерли-Томакский».

Чтобы помнили…

За несколько минут до залпа
в честь памяти погибших

22 июня 2011 года останки защитника Отечества были подзахоронены в Братскую могилу на кладбище д. Микуличи.

В том же году при проведении земляных работ во время закладки водопровода на краю поля за автодромом (возле западной стороны забора войсковой части 97047) снова были найдены останки человеческих скелетов, рядом с которыми обнаружены противогаз, армейская фляга, пять солдатских котелков, перочинный нож, столовая ложка и три медальона. По записке одного из них удалось установить личность погибшего. Это уроженец Курской области Борисовского района деревни Красный хутор — красноармеец Круговой Михаил Павлович, 1921 года рождения. Установить личности четырех других защитников Отечества не удалось.

Чтобы помнили…

Труженики ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” — на экологическом субботнике “Зеленая весна” благоустраивают памятник в районе автодрома по улице Сновской в Несвиже. На нем высечены слова: “Здесь в октябре 1942 г. немецкие фашисты зверски убили 1200 советских граждан”

Чтобы помнили…

Личные опознавательные
медальоны, найденные
во время раскопок

Их останки были подзахоронены в Братскую могилу в городском парке Несвижа.

1 октября 2014 года при проведении земляных работ по ул. Шимко в Несвиже обнаружены костные останки пяти человек. Там же находились металлическая пряжка, две пули, патрон, фрагменты гильз. В этом случае личности погибших установить не удалось. В мае 2015 года останки жертв войны были также подзахоронены в Братскую могилу на кладбище в д. Микуличи.

Во всех случаях полевые поисковые работы проводил 52-й отдельный специализированный поисковый батальон.

Чтобы помнили…

Сегодня в Несвиже
открывается аллея мужества и отваги

Как мы уже сообщали нашим читателям, в настоящее время продолжаются раскопки еще одного захоронения в Несвиже. С каждым днём радиус поисковых работ расширяется. Как сообщил командир 1-го специализированного поискового взвода 2-й специализированной поисковой роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона старший лейтенант А.Н. Куцук, во время поисковых работ обнаружены останки 875 человек. Среди них — 31 красноармеец. Есть  надежда, что личные опознавательные медальоны (а их найдено уже пять) дадут возможность установить личности хотя бы нескольких бойцов Красной армии. Расположение тел в так  называемом “котловане смерти” подтверждает жестокие расправы и расстрелы, учиненные в этом месте карателями.  Возможно, это место и стало могилой для тех 1200 человек, о гибели которых говорится в книге “Память. Несвижский район”, чья память увековечена мемориальным знаком в районе автодрома. Правильность этой версии, как и имена бойцов Красной армии, останки которых найдены вместе с останками мирных жителей, определят специалисты.

Что касается памяти, которая живет в сердцах людей Несвижчины, то отрадно, что сегодня,  в канун главного праздника нашей страны — Дня Независимости Республики Беларусь, в Несвиже открывается аллея мужества и отваги, которая станет еще одним символом увековечения памяти о наших земляках…

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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Теги: Минск
 
 
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Никто не забыт, ничто не забыто — повторяет наш народ из года в год, вспоминая июньский день, когда был нарушен
 
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