Вопросы строительства жилья, социально-экономического развития региона и жизнеобеспечения населения были рассмотрены на VI выездной сессияи Несвижского районного Совета депутатов

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В июне состоялась VI выездная сессия Несвижского районного Совета депутатов 28-го созыва. В центре внимания находились вопросы «О выполнении Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы в Несвижском районе» и «О внесении изменений и дополнений в ряд районных программ, касающихся социально-экономического развития региона и жизнеобеспечения населения». Открыл и вел сессию председатель Несвижского районного Совета депутатов Валерий Лазюк. В работе выездной сессии приняли участие член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат Минского областного и Несвижского районного Советов депутатов, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман, депутат Минского областного и Несвижского районного Советов депутатов Людмила Витко, заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик, депутаты Городейского поселкового и сельских Советов депутатов, руководители заинтересованных служб и ведомств района.





В городе депутаты совершили объезд микрорайонов Северный, Северо-Западный, улиц 1 Мая, Ленинской и Партизанской. Заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик подробно рассказал о перспективе строительства жилых домов в Несвиже, очередности и условиях предоставления жилья, развитии инфраструктуры социальных услуг для новоселов.

На территории района объектом посещения стали аг. Сейловичи, д. Андруши, аг. Юшевичи и др. Во время объезда участникам сессии была доведена информация о работе, проводимой в районе по благоустройству и наведению порядка на земле, по сносу ветхих и пустующих домов в сельской местности и использованию высвободившихся земельных участков, о строительстве жилья на селе: финансировании, использовании пустующих домов, пригодных для проживания. В д. Леоновичи был осмотрен строительный объект — отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «НРТЦСОН». После ввода в эксплуатацию здесь временно или постоянно сможет проживать в благоприятных, приближенных к домашним, условиях до 30 человек.

Итоги выездной сессии были подведены на пленарном заседании. Участие в мероприятии принял глава районной вертикали власти Геннадий Соловей.

Комплекс мероприятий для обеспечения реализации Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы в Несвижском районе, разработанный в соответствии с Государственной программой, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 года № 325, решением Минского областного Совета депутатов от 23 декабря 2016 года № 176, утвержден решением Несвижского районного Совета депутатов от 10 апреля 2017 года № 165 и направлен на создание условий для удовлетворения потребности граждан в доступном и комфортном жилье, согласно их индивидуальным и финансовым возможностям. Развитие жилищного строительства в 2016 — 2020 годах будет проходить в соответствии с общей концепцией развития экономики страны, предусматривающей сокращение доли бюджетного финансирования и расширение использования внебюджетных источников (ипотека, стройсбережения, индивидуальное строительство).

— Уровень средней обеспеченности жильем одного жителя в Республике Беларусь достиг к 2016 году 27 кв.м общей площади. В Несвижском районе — 32,4 кв.м. Государственной программой предусмотрено увеличение уровня обеспеченности населения жильем к 2020 году до 34 кв.м, — отметил в своем докладе заместитель председателя райисполкома Михаил Афанасик. — Создание комфортного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, способного удовлетворять жилищные потребности нынешнего и будущего поколений граждан и обеспечивающего доступность в приобретении жилья всех слоев населения, дальнейшее развитие рынка жилья и жилищных услуг, эффективное использование существующего фонда, являются приоритетными направлениями социально-экономического развития района.

Выполнение Государственной программы «Строительство жилья» в районе за январь — май характеризуется следующим образом. Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования составил 7,6 тыс. кв. метров или почти 50 % от годового задания.

Планируемая доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме в целом по району в 2018 году должна составить 60 %. Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, без индивидуальных застройщиков, в целом по району не должна превысить 975 руб.

Строительство жилья для граждан, имеющих право на государственную поддержку в виде льготных кредитов и субсидий, будет осуществляться по экономичным проектам и контролируемым ценам. Достижение поставленной цели будет осуществляться за счет снижения затрат на строительство жилых домов, строящихся с государственной поддержкой. С 2015 года для этого применяются типовые проекты ОАО «Солигорский домостроительный комбинат», которые дешевле домов из мелкоштучного кирпича. Кроме того, для снижения затрат применяются отечественные строительные материалы (применение импортных материалов разрешается только при надлежащем обосновании). Выделять земельные участки под строительство жилых домов будут преимущественно в районах с существующей инженерно-транспортной инфраструктурой. Так, в настоящий момент ведется строительство многоэтажного дома в районе ул. Молодежной — 1 Мая, с хорошей сетью электроснабжения, газоснабжения и хорошими подъездными дорогами. В сельскохозяйственных организациях дома строятся в существующей застройке на месте снесенных ветхих домов, где также в большинстве уже имеются иженерные сети.

Заказчиками-распорядителями средств, отвечающими за выполнение в 2016 — 2020 годах задач подпрограмм Государственной программы и показателей районного комплекса мероприятий выступают Несвижский районный исполнительный комитет, коммунальное дочернее унитарное предприятие «Управление капитального строительства Несвижского района».

По рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения, способствующие надлежащему выполнению Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы в Несвижском районе.

Подводя итоги VI выездной сессии, председатель Несвиж-ского райсовета депутатов Валерий Лазюк подчеркнул, что в указанном направлении ведется большая работа. Из года в год в Несвижском районе и г. Несвиже появляются новые современные многоэтажки и частные дома. Жилищный вопрос во все времена был и остается важным видом деятельности, ведь главная цель — обеспечить гражданам комфортное и уютное проживание в городе и сельских населенных пунктах.

Наталья ЕРМОШЕНКО.