В США появилось граффити, на фоне которого разрешили фотографироваться только популярным блогерам

Необычное граффити появилось на улицах Лос-Анджелеса 25 июня. К примитивному изображению крыльев на фоне сердца пускали только блогеров, у которых более 20 тысяч подписчиков в соцсетях или есть заветная «синяя галочка». Произведение стрит-арта, закрытое белой палаткой, круглосуточно охранял секьюрити.

Интернет-пользователи возмутились такой дискриминацией. Выяснилось, что граффити – часть рекламной кампании шоу о современных трендах. Так создатели хотели подшутить над людьми, одержимыми соцсетями, и теми, кто путешествует только ради фотографий. Через несколько дней охрану и палатку убрали, а граффити открыли для всех желающих. Тем же, кто не смог сделать селфи на фоне сердца с крыльями, авторы принесли извинения.