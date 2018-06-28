Обнаружен новый способ кражи средств со счетов пользователей Android

Более десятка зараженных приложений обнаружили специалисты компании McAfee в официальном магазине Google Play.
В
Хакеры также используют WAP-биллинг, не требующий отправки смс-сообщений, чтобы пользователь смартфона не заметил подвох. В итоге деньги незаметно списываются с мобильного счета.
В McAfee считают, что главной целью хакеров должны были стать жители Казахстана и Малайзии, но при этом они планировали расширять масштаб своих киберпреступлений. По имеющимся данным, с января 2018 года злоумышленники могли заработать от 60 до 145 тысяч долларов.
Эксперты советуют пользователям Android-смартфонов использовать антивирусники и внимательно изучать отзывы на приложения в Google Play и не довеять программам, запрашивающим доступ к функциям оплаты посредством смс-сообщений.