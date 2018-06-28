|
Археологи нашли череп "исключительно невезучего" мужчины из Помпеев и пересмотрели его историю
Археологи обнаружили череп мужчины, скелет которого ранее нашли придавленным каменной глыбой. Звание «самого невезучего человека в истории» ему больше не подходит, однако его последние минуты всё еще нельзя назвать приятными.
О скелете под глыбой археологи
Тогда ученые предположили, что он пережил первый этап извержения, когда улицы покрылись слоем пепла. Он искал спасения от пирокластических потоков — смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, которые образовались при извержении.
В этот момент на него упал огромный каменный блок массой около 300 килограммов. Специалисты полагают, что это был дверной косяк, который придавил его голову и верхнюю часть грудной клетки. Они сделали этот вывод из-за того, что черепа не было поблизости.
Сейчас череп нашелся — он лежал на большей глубине, чем остальные кости. Скорее всего, он провалился на глубину во время постройки туннеля в XIX веке, тогда часть земли в этой местности обвалилась.
На черепе нет никаких следов травмы.
«По-видимому, смерть не была обусловлена воздействием литиевого блока, как предполагалось вначале. Но вероятно, что ее причиной стала асфиксия из-за пирокластического потока», —
Сейчас исследователи проводят анализ некоторых травм, чтобы с большей точностью восстановить последние моменты жизни этого человека.
Напомним, катастрофическое извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры и погребло под слоем вулканического пепла итальянские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Раскопки в Помпеях идут уже более 150 лет, очередной этап в районе Regio V начался в конце марта 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звание "самого невезучего человека в истории" ему больше не подходит, однако его последние минуты всё еще нельзя назвать приятными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)