Археологи обнаружили череп мужчины, скелет которого ранее нашли придавленным каменной глыбой. Звание «самого невезучего человека в истории» ему больше не подходит, однако его последние минуты всё еще нельзя назвать приятными.



Фото: Pompeii — Parco Archeologico Нравится / facebook.com

О скелете под глыбой археологи рассказали в конце мая. Это были останки мужчины старше 30 лет, который погиб во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Тогда ученые предположили, что он пережил первый этап извержения, когда улицы покрылись слоем пепла. Он искал спасения от пирокластических потоков — смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, которые образовались при извержении.

В этот момент на него упал огромный каменный блок массой около 300 килограммов. Специалисты полагают, что это был дверной косяк, который придавил его голову и верхнюю часть грудной клетки. Они сделали этот вывод из-за того, что черепа не было поблизости.

Сейчас череп нашелся — он лежал на большей глубине, чем остальные кости. Скорее всего, он провалился на глубину во время постройки туннеля в XIX веке, тогда часть земли в этой местности обвалилась.



Фото: Pompeii — Parco Archeologico Нравится / facebook.com



Фото: Pompeii — Parco Archeologico Нравится / facebook.com

На черепе нет никаких следов травмы.

«По-видимому, смерть не была обусловлена ​​воздействием литиевого блока, как предполагалось вначале. Но вероятно, что ее причиной стала асфиксия из-за пирокластического потока», — пишут представители археологического парка Помпеев.

Сейчас исследователи проводят анализ некоторых травм, чтобы с большей точностью восстановить последние моменты жизни этого человека.

Напомним, катастрофическое извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры и погребло под слоем вулканического пепла итальянские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Раскопки в Помпеях идут уже более 150 лет, очередной этап в районе Regio V начался в конце марта 2018 года.