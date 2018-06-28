По цене старой дачи под Минском: какие апартаменты предлагают в Болгарии

Белорусов удивляют ценники на недвижимость. За старую дачу под Минском, на 6 сотках, хозяева могут хотеть и 15, и 25 тысяч долларов. Для сравнения — имея 7−15 тысяч евро можно купить апартаменты в Болгарии.

За 6,6 тысячи евро предлагают маленькую (27 квадратных метров включая балкон) и без мебели студию в малоэтажном жилом комплексе недалеко от Бургаса.









В комплексе есть бассейн, бар, магазины, парковка и круглогодичная охрана.





В апартаментах — только сантехнка.

Комплекс сдан с Актом 16 (это значит, что он строился и сдавался именно как жилье). Годовая цена обслуживания — 480 €.

За 7,5 тысяч евро студия в том же комплексе будет уже с мебелью.





Есть управляющая компания, которая, в теории, может сдавать по вашему поручению студию. Но этот комплекс в четырех километрах от моря, а это значит, рассчитывать на постояльцев особенно не стоит. Зато если вы готовы ездить в Болгарию на машине — это приемлемый вариант.

Есть и более симпатичные комплексы в нескольких километрах от моря. За 10 тысяч евро можно рассчитывать на полностью укомплектованные мебелью и техникой апартаменты в комплексе с пятью бассейнами, теннисными кортами, спа-комплексом, ресторанами, барами, магазинами.





На море — от 9,8 тысячи евро

Студия недалеко от Солнечного Берега и в 800 метрах от пляжа предлагается по цене от 9,8 тысячи евро. В ней не будет ничего, кроме оборудованного санузла.









В пригороде Солнечного берега, в километре от моря, за 12,5 тысячи евро предложат студию уже в комплексе помасштабней и поновей.













Мини-квартирки (студии) в самом Солнечном Берегу, где до городского пляжа несколько сотен метров стоят от 13,5 тысячи евро. За 15 тысяч можно купить квартирку в центре Солнечного Берега.







30-метровая студия в центре Солнечного Берега.

Предложения помасштабней стартуют от 20 тысяч евро. За такую сумму можно купить квартиру с отдельной спальней на первой линии моря, в тихом районе недалеко от города Каварна.









Комплексу принадлежит песчаный пляж, в 600 метрах — городской пляж города Каварна.

Особенности покупки

Процедура покупки жилья в Болгарии довольно простая. Покупатель выбирает объект, юристы проверяют отсутствие обременений и документы, вносится задаток (как правило, 1−2 тысячи евро), подписывается договор. Затем ждешь регистрации сделки в аналоге нашего БТИ — Госреестре недвижимого имущества (Имотен регистър).

Налог на передачу прав собственности в Болгарии составляет 3 процента от стоимости объекта. Регистрационный и гербовый сбор — 0,1−1,5 процента. Нотариальный сбор — 0,4 процента от стоимости объекта. За регистрацию недвижимости в государственных архивах также вносится 0,01 процента. Комиссионное вознаграждение риелтерской компании составляет 2−3 процента от стоимости объекта. Услуги юриста — 1 процент от суммы сделки. Итого объект выходит процентов на 5−7 дороже заявленной цены продажи.

Стоит знать, что площадь в Болгарии меряют по внешнему периметру стен всего помещения. Эксперты советуют приобретать объекты, в особенности — строящиеся, — через большие и известные агентства. Потому что Болгария все-таки страна не без мошенников.

Заработать не рассчитывайте

Часто продавцы зарубежной недвижимости рассказывают, что это выгодное вложение средств. Например, что цены в регионе растут, сегодня вы купили апартаменты за 15 тысяч, а через пять лет продадите за… Ну, короче, дороже. Но рассчитывать на такое, не будучи профессиональным игроком на рынке, пожалуй, не стоит. Рынок недвижимости в Болгарии рос до 2015-го, а потом цены упали почти вдвое. И те, кто купил апартаменты до падения, существенно проиграли.

Еще продавцы рассказывают, что на апартаментах можно зарабатывать. Отдыхать один месяц в году, а в остальное время сдавать. Но стоит помнить, что курортный сезон в Болгарии — это четыре месяца, начинается в июне и заканчивается с приходом октября. То есть заработать на сдаче такой недвижимости вряд ли получится. Зато, если объект находится близко к морю, может получиться отбить расходы по содержанию квартиры (в среднем цена содержания апартаментов в жилом комплексе с бассейнами и большой территорией обходится в 500−600 евро в год).

В теории есть смысл покупать апартаменты на две-три семьи и проводить там лето по очереди. Но для этого нужно найти единомышленников, которые искренне готовы каждый отпуск проводить именно в Болгарии.