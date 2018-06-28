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"Надо рассчитывать на себя, а не на пенсию". Власти оценили эффект от нового повышения пенсионного возраста

29.06.2018 10:42 — Разное | Tut.by  
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В случае поэтапного выравнивания пенсионного возраста женщин и мужчин расходы государства на выплату пенсий ежегодно в 2023—2030 годах будут снижаться на 52-55 миллионов рублей. По информации БелаПАН, такие цифры были озвучены парламентариям после заседания экспертной группы с участием руководящих работников министерств и ведомств, которая 6 июня в Совете Республики обсуждала вопрос сбалансированности бюджета Фонда социальной защиты населения. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY


Согласно официальным оценкам, в случае повышения пенсионного возраста женщин до уровня мужчин расходы государства на выплату пенсий в 2023—2030 годах будут сокращаться примерно на полпроцента в год. Кроме этого, в этом случае численность пенсионеров ежегодно будет снижаться на 13-14 тыс. человек. 

Напомним, тема повышения пенсионного возраста поднималась 27 июня в Палате представителей: один из депутатов задал вопрос министру труда и социальной защиты Ирине Костевич о том, планируется ли после 2022 года продолжать повышение пенсионного возраста, которое началось в стране в 2017 году. 

"Глядя на зал присутствующих… Коллеги, мужчины, 60 лет — это не возраст", — улыбнулась министр. При этом Ирина Костевич дала понять, что вопрос о новом повышении пенсионного возраста может быть рассмотрен позже. 

"В пенсионной реформе мы прожили только полтора года. Россия говорила об этом (повышении пенсионного возраста. — БелаПАН.) 10 лет и только сейчас к этому подошла. Поэтому давайте поработаем и посмотрим, как пенсионная реформа к 2022 году будет оказывать влияние на сбалансировку бюджета Фонда социальной защиты населения", — отметила министр труда и соцзащиты. 

Напомним, первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда в Беларуси было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате, за 2017—2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет. 

6 июня в ходе заседания группы экспертов в Совете Республики власти допустили, что для обеспечения сбалансированности бюджета ФСЗН может потребоваться дальнейшее повышение пенсионного возраста женщин (в 2023-2032 годы) до 63 лет. 

Белорусские экономисты считают, что продолжение повышения пенсионного возраста после 2022 года является неизбежным. 

"Демографический тренд предопределен еще в прошлом веке. В ближайшее десятилетие стоит ожидать увеличения количества пенсионеров и снижение численности занятых в экономике. Поэтому после 2022 года или чуть позже придется начинать очередной этап повышения пенсионного возраста", — полагает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова. 

По мнению экспертов, государству следует заранее предупредить общество о том, что повышение пенсионного возраста будет продолжаться. 

"Какой будет экономическая ситуация в 2022 году, непонятно. Если объявление о повышении пенсионного возраста совпадет со стагнацией, тогда поиск работы для лиц предпенсионного возраста превратится в большую проблему. Поэтому важно заранее готовить население к этому, чтобы люди рассчитывали на себя, а не на пенсию", — считает научный сотрудник BEROC Мария Акулова.

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Если женщины будут выходить на пенсию вместе с мужчинами, пенсионные расходы государства сократятся на сотни миллионов рублей.
 
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