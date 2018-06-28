ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФИФА платит Марадоне по 10 тысяч фунтов за каждый матч ЧМ-2018 в России, который он посещает

29.06.2018 10:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ФИФА платит бывшему игроку и тренеру сборной Аргентины, а нынче председателю правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадоне по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 11,3 тысячи евро) за каждый матч чемпионата мира-2018, который он посещает, информирует Daily Mail.


Диего Марадона. Фото: Reuters

Эти выплаты предусмотрены программой легенд ФИФА, которую поддерживает президент ФИФА Джанни Инфантино. Он хочет, чтобы на каждом матче ЧМ-2018 в качестве послов присутствовало хотя бы по одному бывшему игроку играющих команд.

На ЧМ-2018 Марадона посетил все три игры сборной Аргентины на групповом этапе — с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1). В 1/8 финала турнира команда Хорхе Сампаоли встретится с Францией, игра состоится 30 июня.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФИФА платит Диего Марадоне по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 11,3 тысячи евро) за каждый матч чемпионата мира-2018, который он посещает.
 
Новости дня
Новости разные
 
В числе удостоенных Благодарности Президента заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства БГСХА Николай Барулин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика