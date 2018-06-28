ФИФА платит Марадоне по 10 тысяч фунтов за каждый матч ЧМ-2018 в России, который он посещает

ФИФА платит бывшему игроку и тренеру сборной Аргентины, а нынче председателю правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадоне по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 11,3 тысячи евро) за каждый матч чемпионата мира-2018, который он посещает, информирует Daily Mail .



Диего Марадона. Фото: Reuters

Эти выплаты предусмотрены программой легенд ФИФА, которую поддерживает президент ФИФА Джанни Инфантино. Он хочет, чтобы на каждом матче ЧМ-2018 в качестве послов присутствовало хотя бы по одному бывшему игроку играющих команд.

На ЧМ-2018 Марадона посетил все три игры сборной Аргентины на групповом этапе — с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1). В 1/8 финала турнира команда Хорхе Сампаоли встретится с Францией, игра состоится 30 июня.