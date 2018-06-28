​Пьяный водитель Mazda в Бресте влетел в столб и попал в реанимацию

Нетрезвый лихач в Бресте оказался в реанимации после того, как врезался в столб. В ГАИ УВД Брестского облисполкома сообщили, что ДТП произошло 28 июня, примерно в 20.10, на улице Красногвардейской.

По предварительным данным, за рулём Mazda находился 44-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Лейтенанта Рябцева к остановке общественного транспорта «ППВ».

Проезжая мимо дома № 120 на улице Красногвардейской, мужчина не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где его авто и врезалось в столб.

С серьёзными травмами водителя доставили в реанимационное отделение больницы. Оказалось, что он был нетрезв.