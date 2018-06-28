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Пьяный водитель Mazda в Бресте влетел в столб и попал в реанимацию
Нетрезвый лихач в Бресте оказался в реанимации после того, как врезался в столб. В ГАИ УВД Брестского облисполкома сообщили, что ДТП произошло 28 июня, примерно в 20.10, на улице Красногвардейской.
По предварительным данным, за рулём Mazda находился 44-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Лейтенанта Рябцева к остановке общественного транспорта «ППВ».
Проезжая мимо дома № 120 на улице Красногвардейской, мужчина не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где его авто и врезалось в столб.
С серьёзными травмами водителя доставили в реанимационное отделение больницы. Оказалось, что он был нетрезв.
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По предварительным данным, за рулём Mazda находился 44-летний водитель.
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