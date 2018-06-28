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Морская закалка пришлась кстати
29.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Считанные дни остаются до начала уборки зерновых. А пока земледельцы Жлобинщины сконцентрировали свои усилия на заготовке кормов. К этой работе активно подключились и районные обслуживающие организации, в том числе ОАО «Жлобинсельхозхимия».
Целое механизированное звено «Жлобинсельхозхимии» работает в эти дни в ОАО «Нивы», выполняя полный цикл заготовки травянистых кормов: косят, отвозят урожай с поля на место его закладки и тут же трамбуют траву в ямы.
На отвозке трудится механизатор Григорий Ядченко (на снимке). За смену он перевозит до 30 тонн провяленной зелёной массы. А его рабочий день, как и у всех остальных земледельцев, начинается с раннего утра и завершается поздно вечером. Ведь сейчас на счету каждый погожий час. Но для Григория Романовича такой график работы не страшен. Механизатор говорит:
– Мне к физическим нагрузкам не привыкать, в прошлом я – морской пехотинец, гвардии матрос дважды Краснознамённого Балтийского флота. К тому же силы придаёт понимание, какую важную работу мы выполняем в поле.
Николай ШУКАНОВ.
Фото Николая СЕМЕНЦА.
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Считанные дни остаются до начала уборки зерновых. А пока земледельцы Жлобинщины сконцентрировали свои усилия на заготовке кормов. К этой работе...
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