Морская закалка пришлась кстати

Считанные дни остаются до начала уборки зерновых. А пока земледельцы Жлобинщины сконцентрировали свои усилия на заготовке кормов. К этой работе активно подключились и районные обслуживающие организации, в том числе ОАО «Жлобинсельхозхимия».

Целое механизированное звено «Жлобинсельхозхимии» работает в эти дни в ОАО «Нивы», выполняя полный цикл заготовки травянистых кормов: косят, отвозят урожай с поля на место его закладки и тут же трамбуют траву в ямы.

На отвозке трудится механизатор Григорий Ядченко (на снимке). За смену он перевозит до 30 тонн провяленной зелёной массы. А его рабочий день, как и у всех остальных земледельцев, начинается с раннего утра и завершается поздно вечером. Ведь сейчас на счету каждый погожий час. Но для Григория Романовича такой график работы не страшен. Механизатор говорит:

– Мне к физическим нагрузкам не привыкать, в прошлом я – морской пехотинец, гвардии матрос дважды Краснознамённого Балтийского флота. К тому же силы придаёт понимание, какую важную работу мы выполняем в поле.

Николай ШУКАНОВ.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "



