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Морская закалка пришлась кстати

29.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Морская закалка пришлась кстати

Считанные дни остаются до начала уборки зерновых. А пока земледельцы Жлобинщины сконцентрировали свои усилия на заготовке кормов. К этой работе активно подключились и районные обслуживающие организации, в том числе ОАО «Жлобинсельхозхимия».

Целое механизированное звено «Жлобинсельхозхимии» работает в эти дни в ОАО «Нивы», выполняя полный цикл заготовки травянистых кормов: косят, отвозят урожай с поля на место его закладки и тут же трамбуют траву в ямы.

На отвозке трудится механизатор Григорий Ядченко (на снимке). За смену он перевозит до 30 тонн провяленной зелёной массы. А его рабочий день, как и у всех остальных земледельцев, начинается с раннего утра и завершается поздно вечером. Ведь сейчас на счету каждый погожий час. Но для Григория Романовича такой график работы не страшен. Механизатор говорит:

– Мне к физическим нагрузкам не привыкать, в прошлом я – морской пехотинец, гвардии матрос дважды Краснознамённого Балтийского флота. К тому же силы придаёт понимание, какую важную работу мы выполняем в поле.  

Николай ШУКАНОВ.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

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Считанные дни остаются до начала уборки зерновых. А пока земледельцы Жлобинщины сконцентрировали свои усилия на заготовке кормов. К этой работе...
 
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