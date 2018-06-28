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В Турции для туристов откроют самый опасный в мире серпантин
29.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Всемирно известный серпантин Деребаши (Derebasi Virajlari) на северо-востоке Турции, который часто называют самой опасной дорогой в мире, вскоре станет одним из популярных туристических направлений.
Интернет-ресурс dangerousroads.org, публикующий фотографии самых опасных и сложных дорог в мире, три года назад назвал серпантин Деребаши, расположенный на высоте 3,5 тыс. м над уровнем моря, "самым опасным в мире".
Данный участок дороги был построен в 1914 году, и именно этот серпантин с 13 крутыми поворотами является самым коротким путем между провинциями Трабзон и Байбурт.
Зимой здесь нередки туманы, гололед, камнепады и сход лавин, из-за чего власти закрывают движение по серпантину на полгода. Некоторые участки этой горной дороги гораздо более опасны, чем печально известная "Дорога смерти" в Боливии.
Глава управления культуры и туризма провинции Трабзон Али Айвазоглу рассказал, что езда по дороге D915, участком которой является серпантин Деребаши, опасна в любое время года. По его словам, серпантин расположен в живописном горном районе Турции, а путешествие по этому маршруту оставляет неизгладимые впечатления у местных и иностранных туристов.
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Всемирно известный серпантин Деребаши (Derebasi Virajlari) на северо-востоке Турции, который часто называют самой опасной дорогой в мире, вскоре станет одним из...
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