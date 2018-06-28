В Беловежской пуще дохнет рыба. Причины выясняются

В Беловежской пуще в реке Правая Лесная рыбаки обнаружили несколько десятков дохлых окуней, налимов и плотвы.

Об этом сообщили в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Там отметили, что дохлую рыбу нашли жители деревни Белая в двух километрах от границы.

Почему произошел мор, пока не выяснено. Специалисты отмечают, что уровень кислорода в реке находится в пределах нормы, в регионе нет никаких источников загрязнения, вода в реке прозрачная.