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В Беловежской пуще дохнет рыба. Причины выясняются
В Беловежской пуще в реке Правая Лесная рыбаки обнаружили несколько десятков дохлых окуней, налимов и плотвы.
Об этом сообщили в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Там отметили, что дохлую рыбу нашли жители деревни Белая в двух километрах от границы.
Почему произошел мор, пока не выяснено. Специалисты отмечают, что уровень кислорода в реке находится в пределах нормы, в регионе нет никаких источников загрязнения, вода в реке прозрачная.
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В Беловежской пуще в реке Правая Лесная рыбаки обнаружили несколько десятков дохлых окуней, налимов и плотвы. Об этом сообщили в Брестском областном комитете...
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