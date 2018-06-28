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Заславльский замок снова выставлен на продажу - теперь начальная цена 1,6 миллиона рублей

29.06.2018 11:14 — Разное | Tut.by  
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«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению Заславского горисполкома снова выставил на торги гигантскую незавершенку «Заславльский замок». Аукцион пройдет 12 июля — если вообще состоится. Начальную цену снова снизили, но незначительно.

«Замок» — это комплекс зданий из красного кирпича на 13 гектарах, который уже лет десять никто не строит. Теперь он целиком продается на аукционе. Цена несколько раз снижалась: с 3,5 до одного миллиона долларов, сейчас — до 800 тысяч долларов в эквиваленте.

Журналисты REALTY.TUT.BY выясняли, в каком состоянии «замок» сегодня и есть ли смыл его достраивать.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

История замка-мотеля началась в 1991-м. Кооперативу «Рагнеда» на берегу Заславского водохранилища, между деревней Гонолес и городом Заславлем, рядом с оживленной автотрассой на Молодечно был выделен земельный участок в 13 гектаров.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В состав комплекса входит сам замок, достроенное административное здание, разваливающиеся коттеджи. И подземелье под всем комплексом.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY


Сам участок инвесторы выкупили бы сразу и за первоначальную сумму — был бы он пустой и выделялся бы под застройку. Но на нем стоят объекты, в которые нужно или достраивать или сносить. И это инвесторам пока кажется не привлекательным предложением.

 
 
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«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению Заславского горисполкома снова выставил на торги гигантскую незавершенку «Заславльский замок»....
 
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