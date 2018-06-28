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Унесло течением. Российская туристка провела 14 часов на надувном матрасе в открытом море в Греции
В Греции береговая охрана спасла туристку из России, которую унесло течением в открытое море, сообщают информагентства.
Инцидент произошёл в греческом городе Ретимнон (остров Крит). Сообщается, что 55-летняя российская туристка плавала возле берега на надувном матрасе и не заметила, как течение унесло её в открытое море, где она в итоге провела примерно 14 часов.
Родственники забеспокоились, когда женщина не вернулась в отель, забили тревогу.
Пропавшую начали искать. В поисковой операции были задействованы корабль береговой охраны и частные катера. Туристку заметила с воздуха береговая охрана. Женщину к тому моменту унесло уже на10-11 км от берега. Туристку спасли и отвезли в больницу, врачи диагностировали у неё переохлаждение.
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В Греции береговая охрана спасла туристку из России, которую унесло течением в открытое море, сообщают информагентства.
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