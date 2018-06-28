Минспорта Беларуси предлагает увеличить «безвиз» для иностранцев до 20 дней

Министерство спорта и туризма предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 20 дней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Ковальчук, передает БЕЛТА.

Решение об увеличении безвизового режима принято. Вопрос – в количестве дней. В связи с развитием медицинского туризма целесообразно увеличить «безвиз» до 20 дней, считает министр. Сергей Ковальчук допускает, что въезжать в республику по безвизовому режиму можно будет и через региональные аэропорты.

Также рассматривается и предложение по увеличению количества стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы.