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Минспорта Беларуси предлагает увеличить «безвиз» для иностранцев до 20 дней
Министерство спорта и туризма предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 20 дней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Ковальчук, передает БЕЛТА.
Решение об увеличении безвизового режима принято. Вопрос – в количестве дней. В связи с развитием медицинского туризма целесообразно увеличить «безвиз» до 20 дней, считает министр. Сергей Ковальчук допускает, что въезжать в республику по безвизовому режиму можно будет и через региональные аэропорты.
Также рассматривается и предложение по увеличению количества стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы.
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Министерство спорта и туризма предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 20 дней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Ковальчук, передает БЕЛТА.
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