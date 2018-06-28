Волковысский спасатель в тройке лучших в соревнованиях по спасению людей на воде





27 июня на озере Юбилейном в Гродно в профессиональном мастерстве соревновались 22 сборные команды групп спасения на водной акватории среди работников по ЧС области

Участники спасали человека «со льдины», помогали утопающему, точно бросив ему спасательный круг или конец Александрова, отыскивали человека на глубине четырех метров и другое. Пройти дистанцию и выполнить задания, затратив минимум времени, было главной задачей участников, сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС.

По итогам соревнований в личном зачете второе место занял мастер-спасатель Волковысского районного отдела по ЧС Александр Покачайло. Поздравляем!





А. Покачайло второй слева