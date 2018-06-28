ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий лауреат конкурса «Человек дела–2018»

29.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий лауреат конкурса «Человек дела–2018»

Во Дворце Республики в Минске состоялась церемония награждения лауреатов конкурс «Человек дела – 2018», передает БЕЛТА.

Общественный редакционный совет издательской компании «Дело (Восток+Запад)» подвел итоги очередного конкурса «Человек дела» и определил победителей, среди которых руководители наиболее эффективных отечественных и зарубежных предприятий, работающих на белорусском рынке. Авторитетные белорусские предприниматели, экономисты, общественные деятели входят в состав совета во главе с академиком, доктором экономических наук, профессором, советником НАН Беларуси, создателем белорусской инновационной и ноосферной школы, первым белорусским ученым, награжденным золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты, Петром Никитенко.

В номинации «За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси» победил генеральный директор Волковысского ОАО «Беллакт» Александр Яроцкий.

Этот конкурс является некоммерческим проектом журнала «Дело» и призван стимулировать развитие национального предпринимательства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворце Республики в Минске состоялась церемония награждения лауреатов конкурс «Человек дела – 2018», передает БЕЛТА. Общественный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минспорта Беларуси предлагает увеличить «безвиз» для иностранцев до 20 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика