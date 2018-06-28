Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий лауреат конкурса «Человек дела–2018»





Во Дворце Республики в Минске состоялась церемония награждения лауреатов конкурс «Человек дела – 2018» , передает БЕЛТА .

Общественный редакционный совет издательской компании «Дело (Восток+Запад)» подвел итоги очередного конкурса «Человек дела» и определил победителей, среди которых руководители наиболее эффективных отечественных и зарубежных предприятий, работающих на белорусском рынке. Авторитетные белорусские предприниматели, экономисты, общественные деятели входят в состав совета во главе с академиком, доктором экономических наук, профессором, советником НАН Беларуси, создателем белорусской инновационной и ноосферной школы, первым белорусским ученым, награжденным золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты, Петром Никитенко.

В номинации «За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси» победил генеральный директор Волковысского ОАО «Беллакт» Александр Яроцкий.

Этот конкурс является некоммерческим проектом журнала «Дело» и призван стимулировать развитие национального предпринимательства.