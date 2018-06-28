ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший бомбардир сборной Беларуси (U18) выбран под 2-м номером на драфте CHL

29.06.2018 11:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лучший бомбардир сборной Беларуси (U18) на апрельском чемпионате мира-2018 Владимир Алистров выбран под 2-м номером на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL). Белоруса выбрал клуб «Эдмонтон Ойл Кингз» из WHL.


Владимир Алистров во время матча со шведами на ЮЧМ-2018. Фото: u18worlds2018.iihf.hockey

17-летний воспитанник могилевского хоккея Владимир Алистров в 5 матчах на юношеском чемпионате мира в России набрал 7 (3+4) результативных баллов при 2 минутах штрафа и показателе полезности «+1». Он стал лучшим бомбардиром команды, которая впервые за 15 лет пробилась в четвертьфинал ЮЧМ.

В чемпионате Беларуси Владимир Алистров выступал в высшей лиге (Д2) за команды Беларусь (U17) и Беларусь (U18), проведя в сумме 50 матчей и набрав 70 (31+39) очков.

Первым номером драфта CHL-2018 стал 17-летний словацкий форвард Максим Чайкович, который минувший сезон провел в юниорских (U18 и U20) командах «Мальме» в Швеции. На юношеском ЧМ-2018 он заработал 11 (4+7) баллов в 5 матчах. Его выбрал «Сент-Джон» из QMJHL (главной юниорской хоккейной лиги Квебека) .

На импорт-драфте-2018 выбраны еще 7 белорусских хоккеистов. 8 игроков на импорт-драфте CHL — это рекордный показатель для Беларуси. В 2016 и 2017 годах были выбраны по 6 белорусских юниоров.

26. Алексей Протас (Беларусь, нападающий, 17 лет) — «Принс Альберт»

60. Даниил Степанов (Беларусь, нападающий, 17 лет) — «Мус Джо»

77. Иван Дроздов (Беларусь, нападающий, 18 лет) — «Ред Дир»

80. Данила Поливко (Беларусь, защитник, 16 лет) — «Летбридж Харрикейнз»

84. Никита Зуев (Беларусь, защитник, 18 лет) — «Миссиссога Стилхед»

102. Владислав Колячонок (Беларусь, защитник, 17 лет) — «Лондон Найтс»

120. Егор Буяльский (Беларусь, нападающий, 17 лет) — «Мус Джо».

CHL включает в себя Западную хоккейную лигу (WHL), главную юниорскую лигу Квебека (QMJHL) и юниорскую лигу Онтарио (OHL) (всего 60 клубов из девяти канадских провинций и пяти американских штатов).

Каждый клуб CHL может выбрать двух представителей от 16 до 20 лет из стран за пределами Северной Америки. Драфт состоит из двух раундов, порядок выбора обусловлен результатами выступлений в регулярном сезоне.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучший бомбардир сборной Беларуси (U18) на апрельском чемпионате мира-2018 Владимир Алистров выбран под 2-м номером на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL).
 
Новости дня
Новости разные
 
Российская газета: Пусть Лукашенко не удивляется, если Россия поддержит кого-то более пророссийского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика