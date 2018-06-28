Лучший бомбардир сборной Беларуси (U18) выбран под 2-м номером на драфте CHL

Лучший бомбардир сборной Беларуси (U18) на апрельском чемпионате мира-2018 Владимир Алистров выбран под 2-м номером на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL). Белоруса выбрал клуб «Эдмонтон Ойл Кингз» из WHL.



Владимир Алистров во время матча со шведами на ЮЧМ-2018. Фото: u18worlds2018.iihf.hockey

17-летний воспитанник могилевского хоккея Владимир Алистров в 5 матчах на юношеском чемпионате мира в России набрал 7 (3+4) результативных баллов при 2 минутах штрафа и показателе полезности «+1». Он стал лучшим бомбардиром команды, которая впервые за 15 лет пробилась в четвертьфинал ЮЧМ.

В чемпионате Беларуси Владимир Алистров выступал в высшей лиге (Д2) за команды Беларусь (U17) и Беларусь (U18), проведя в сумме 50 матчей и набрав 70 (31+39) очков.

Первым номером драфта CHL-2018 стал 17-летний словацкий форвард Максим Чайкович, который минувший сезон провел в юниорских (U18 и U20) командах «Мальме» в Швеции. На юношеском ЧМ-2018 он заработал 11 (4+7) баллов в 5 матчах. Его выбрал «Сент-Джон» из QMJHL (главной юниорской хоккейной лиги Квебека) .

На импорт-драфте-2018 выбраны еще 7 белорусских хоккеистов. 8 игроков на импорт-драфте CHL — это рекордный показатель для Беларуси. В 2016 и 2017 годах были выбраны по 6 белорусских юниоров.

26. Алексей Протас (Беларусь, нападающий, 17 лет) — «Принс Альберт»

60. Даниил Степанов (Беларусь, нападающий, 17 лет) — «Мус Джо»

77. Иван Дроздов (Беларусь, нападающий, 18 лет) — «Ред Дир»

80. Данила Поливко (Беларусь, защитник, 16 лет) — «Летбридж Харрикейнз»

84. Никита Зуев (Беларусь, защитник, 18 лет) — «Миссиссога Стилхед»

102. Владислав Колячонок (Беларусь, защитник, 17 лет) — «Лондон Найтс»

120. Егор Буяльский (Беларусь, нападающий, 17 лет) — «Мус Джо».

CHL включает в себя Западную хоккейную лигу (WHL), главную юниорскую лигу Квебека (QMJHL) и юниорскую лигу Онтарио (OHL) (всего 60 клубов из девяти канадских провинций и пяти американских штатов).

Каждый клуб CHL может выбрать двух представителей от 16 до 20 лет из стран за пределами Северной Америки. Драфт состоит из двух раундов, порядок выбора обусловлен результатами выступлений в регулярном сезоне.