Аттракцион сломался в парке Челюскинцев во время движения

ЧП случилось в парке Челюскинцев 28 июня. Кабинка с людьми в колесе карусели «Колобок» соскочила с оси и коснулась земли. В колесе находились два подростка 15-17 лет.

По информации tut.by , никто не пострадал, но люди испугались.

Читатель портала сообщил, что кабина соскочила с рельсов, заискрила и упала на землю.

Аттракцион остановили, никто из посетителей не пострадал, находящиеся на карусели люди были прикреплены. Однако резкое падение вниз было неожиданным, случилась паника.

По словам работника парка – главного инженера УП «Минскзеленстрой» Владимира Бабивского, «произошло разрушение ведущего вала крепления опорного колеса между ступицей и кабинкой, в результате чего посадочный модуль коснулся земли».

Он сообщил, что вреда здоровья людям не причинено, за медпомощью никто не обращался. Требования законодательства в области промбезопасности также не были нарушены, передает БЕЛТА .

«Предполагаемая причина – скрытый дефект опорного вала, который проявился только вчера», – сообщил Бабивский.

Он отметил, что все посетители парка застрахованы предприятием, поэтому имеют право на страховую выплату.

Срок эксплуатации аттракциона «Колобок» составляет 10 лет, он прошел предсезонное техническое освидетельствование. Ведется расследование, окончательные выводы о причинах будут сделаны специалистами Госпромнадзора после разбирательства.