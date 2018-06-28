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Дашкевича и двух активистов задержали неизвестные в гражданской одежде (видео)

29.06.2018 10:54 — Разное | KYKY  
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Сегодня около ресторана «Поедем поедим» в Куропатах хотели установить новые кресты. Сначала грузовик остановили сотрудники ГАИ, а потом люди в гражданском, которые приехали на микроавтобусе, задержали Дмитрия Дашкевича и активистов Валерия Минца и Егора Лаврухина. Фура с крестами арестована, пишет Эдуард Пальчис. 

Во время задержания Дмитрий Дашкевич вел стрим. Там видно, как все происходило: сначала гаишник проверял документы у водителя, потом подъехал бус и оттуда вышли двое. Никто из них не представился, не показал документы. «Бус тихарей за нами приехал, может, это последний стрим», – сказал он перед тем, как к нему подошли.

У активистов есть запасной план, рассказал Павел Северинец «Радио Свобода»: они идут к ресторану «Поедем поедим», чтобы наклеить плакаты на заборе, «стоять за себя и за Дашкевича». Переговоров с владельцами ресторана «сегодня никаких не будет».

 
 
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Сегодня около ресторана «Поедем поедим» в Куропатах хотели установить новые кресты. Сначала грузовик остановили сотрудники ГАИ, а потом люди в гражданском,...
 
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