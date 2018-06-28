|
Дашкевича и двух активистов задержали неизвестные в гражданской одежде (видео)
>
Сегодня около ресторана «Поедем поедим» в Куропатах хотели установить новые кресты. Сначала грузовик остановили сотрудники ГАИ, а потом люди в гражданском, которые приехали на микроавтобусе, задержали Дмитрия Дашкевича и активистов Валерия Минца и Егора Лаврухина. Фура с крестами арестована, пишет Эдуард Пальчис.
Во время задержания Дмитрий Дашкевич вел стрим. Там видно, как все происходило: сначала гаишник проверял документы у водителя, потом подъехал бус и оттуда вышли двое. Никто из них не представился, не показал документы. «Бус тихарей за нами приехал, может, это последний стрим», – сказал он перед тем, как к нему подошли.
У активистов есть запасной план,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около ресторана «Поедем поедим» в Куропатах хотели установить новые кресты. Сначала грузовик остановили сотрудники ГАИ, а потом люди в гражданском,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)