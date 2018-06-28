Пенсии повысят еще раз до конца года

Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, передает БЕЛТА .

«Дополнительно к майскому повышению правительство ставит перед собой задачу произвести в текущем году еще один перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в стране и развития экономики в целом», - сказал Василий Жарко.

Наполмним, что в 2018 году пенсии один раз уже увеличивались: с 1 мая пенсионеры в среднем стали получать на 5,4% больше.

В Беларуси сейчас более 2,5 млн. человек, получающих различные пенсии. А на выплату всех пенсий и пособий ежемесячно уходит более миллиарда рублей.