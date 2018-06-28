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Пенсии повысят еще раз до конца года
29.06.2018 11:38 — Разное | Аргументы и факты
Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, передает
«Дополнительно к майскому повышению правительство ставит перед собой задачу произвести в текущем году еще один перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в стране и развития экономики в целом», - сказал Василий Жарко.
Наполмним, что в 2018 году пенсии один раз уже увеличивались: с 1 мая пенсионеры в среднем стали получать на 5,4% больше.
В Беларуси сейчас более 2,5 млн. человек, получающих различные пенсии. А на выплату всех пенсий и пособий ежемесячно уходит более миллиарда рублей.
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В Беларуси сейчас более 2,5 млн. человек, получающих различные пенсии.
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