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Новые принципы миграционной политики согласованы на саммите ЕС
Решение найдено. Саммит ЕС согласовал новые принципы общей миграционной политики.
Среди результатов почти 15-часовых дискуссий – обновлённые правила приёма спасённых в Средиземноморье мигрантов, а также реформа Дублинского соглашения о распределении беженцев. 28 европейских стран также договорились об организации центров высадки нелегалов и призвали к скорейшему принятию новых санкций по химоружию. Впрочем, не обошлось без разногласий: Италия всё-таки заблокировала итоговый документ саммита.
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Решение найдено. Саммит ЕС согласовал новые принципы общей миграционной политики.
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