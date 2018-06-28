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Новые принципы миграционной политики согласованы на саммите ЕС

29.06.2018 11:44 — Разное | ОНТ  
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Решение найдено. Саммит ЕС согласовал новые принципы общей миграционной политики.

Среди результатов почти 15-часовых дискуссий – обновлённые правила приёма спасённых в Средиземноморье мигрантов, а также реформа Дублинского соглашения о распределении беженцев. 28 европейских стран также договорились об организации центров высадки нелегалов и призвали к скорейшему принятию новых санкций по химоружию. Впрочем, не обошлось без разногласий: Италия всё-таки заблокировала итоговый документ саммита. 

 
 
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​Решение найдено. Саммит ЕС согласовал новые принципы общей миграционной политики.
 
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