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В ЕС установят новые правила приема мигрантов

29.06.2018 11:34 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В Брюсселе на саммите ЕС принято соглашение по мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС установят новые правила приема мигрантов

Дискуссии на эту тему заняли у лидеров государств 10 часов. Страны-участницы договорились установить новые правила приема переселенцев и пересмотреть Дублинские соглашения об их распределении по союзу.

В ЕС установят новые правила приема мигрантов

В будущем планируется создать в каждом государстве объединения центры добровольного приема, куда будут распределять мигрантов. Теперь они не смогут выбирать, в какой стране Евросоюза жить. Кроме того, поступило предложение установить квоты приема переселенцев. Тех участников ЕС, которые откажутся от квот, будут наказывать, сокращая целевое финансирование из бюджета объединения.

 
 
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Новости мира. В Брюсселе на саммите ЕС принято соглашение по мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дискуссии на эту тему заняли у лидеров...
 
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