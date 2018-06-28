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ЧП в Латвии: с огнём на химзаводе сражаются более 30-ти пожарных расчётов

29.06.2018 11:48 — Разное | ОНТ  
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В Латвии полыхает крупный пожар. Огонь не удаётся потушить уже несколько часов.

В городе Олайне загорелся склад с химическими отходами. По словам очевидцев, пламя и столб дыма видны за несколько километров. На месте работают более 30-ти пожарных расчётов. Местных жителей просят плотно закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. 

 
 
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​В Латвии полыхает крупный пожар. Огонь не удаётся потушить уже несколько часов.
 
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