ЧП в Латвии: с огнём на химзаводе сражаются более 30-ти пожарных расчётов

В Латвии полыхает крупный пожар. Огонь не удаётся потушить уже несколько часов.

В городе Олайне загорелся склад с химическими отходами. По словам очевидцев, пламя и столб дыма видны за несколько километров. На месте работают более 30-ти пожарных расчётов. Местных жителей просят плотно закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.